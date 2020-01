Útok v Plzni byl pokusem o vraždu. Cizinec si odpyká 10 let, oběť přišla o nohu

Za pokus o vraždu hrozilo cizinci deset až 18 let, soud mu tedy uložil trest na dolní hranici sazby. Přihlédl přitom k Šovheňukovu mladému věku a k lítosti, kterou projevil. "Níže už rozhodně jít nelze, byť se jedná o pokus (o vraždu), protože způsobené následky jsou skutečně velice tragické. Byť poškozeného neusmrtil, učinil z něj trvalého invalidu," uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Součástí rozsudku je i desetileté vyhoštění Šovheňuka z ČR. Cizinec také musí uhradit zdravotní pojišťovně přes 4,4 milionu korun za léčbu. Zraněnému muži, který požadoval jako odškodné přes 7,3 milionu, soudy přiznaly 200.000 korun. Se zbytkem nároku jej odkázaly do občanskoprávního řízení, muž už ale dříve avizoval, že se o peníze dále soudit nebude. Šovheňuk je totiž nemajetný.

Případ se stal 3. listopadu 2018. Před sobotní půlnocí se na Klatovské třídě potkaly dvě skupinky lidí - opilý, tehdy dvacetiletý Šovheňuk s dvěma staršími bratry a sedmadvacetiletý muž ze západních Čech s kamarádem a přítelkyní. Šovheňuk a jeho budoucí oběť se dostali do potyčky, strkali se a spadli na zem. Když se postavili, vytáhl cizinec nůž typu motýlek a nejméně pětkrát jím bodl. Svého soka zasáhl dvakrát - do břicha a do hrudníku. Zbylé rány zachytila bunda napadeného.

"Motýlek je nůž zákeřný, útočný. Je konstruován tak, aby byl nošen skrytě. Obžalovaný využil všechny vlastnosti tohoto nože a zaútočil takovou intenzitou, že nůž pronikl až k páteři. Musel být srozuměn s tím, že může poškozeného usmrtit. Za normálních okolností by ke smrti došlo," konstatoval soudce.

Napadeného sportovce zachránila rychlá pomoc lékařů. Poté bojoval v nemocnici o život, selhávaly mu orgány. Přeťatá tepna mu způsobila nedokrvení nohou. Levou mu lékaři museli amputovat ve stehně, do pravé dostal obrnu lýtkového svalu, takže v ní nemá cit, nezvedne špičku a nepostaví se na patu. Státní zástupkyně Radka Michková zdůraznila, že zranění ho natrvalo vyřadilo nejen z dosavadního volnočasového, ale i pracovního života.

"Moc lituju toho, co se stalo. Mám za to, že (šestiletý) trest je spravedlivý," řekl dnes odvolacímu senátu Šovheňuk, kterého krátce po útoku zadržel svědek potyčky. Plzeňský krajský soud se loni přiklonil k tomu, že mladík neměl ani nepřímý úmysl svého soka zavraždit, ale pouze získat převahu nad fyzicky výrazně zdatnějším soupeřem. Proto ho uznal vinným z ublížení na zdraví.

S tímto výkladem však nesouhlasila státní zástupkyně. "Pokud by chtěl získat převahu, stačilo nožem pohrozit nebo způsobit malé poranění. Při útoku vedeném proti břichu, kde jsou uloženy životně důležité orgány, musel být srozuměn s tím, že může způsobit zranění velmi těžká, i fatální," podotkla. Soud jí dal za pravdu.