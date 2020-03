V sociálních službách chybí respirátory FFP3, ukázal průzkum

Asociace i zdravotnické odbory už začátkem března žádaly pro pracovníky sociálních služeb o ochranné pomůcky. Upozorňovaly na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh. Podle statistické ročenky v roce 2018 v Česku fungovalo 525 domovů pro seniory s asi 37.000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem bylo 20.100 lůžek. Další desetitisíce lidí využívají terénní služby. Ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že nejdřív je potřeba zásobit zdravotníky. Kraje si pak také stěžovaly na to, že dostaly k rozdělení výrazně méně ochranných prostředků, než očekávaly.

Žádné respirátory nejvyšší třídy nemělo 90 procent zařízení. Dalších pět procent pak mohlo využít méně než deset těchto pomůcek. Dosavadní dodávka pokryla požadavky jen dvěma procentům poskytovatelů. Bezmála polovina odpověděla, že jim dál chybí víc než stovka těchto pomůcek.

Žádné roušky a respirátory nižší třídy nemá osm procent poskytovatelů péče. Další čtyři procenta mají do deseti kusů. Víc než čtvrtina nemá dohromady ani 50 roušek či slabších respirátorů. Tři pětiny zařízení uvedly, že dosavadní dodávka požadavky nepokryla. Víc než polovina poskytovatelů sdělila, že by potřebovala přes stovku těchto pomůcek.

Sedm z deseti poskytovatelů nemá k dispozici žádný jednorázový ochranný oblek. Třetina zařízení přitom oznámila, že by jich potřebovala přes stovku. Dvě třetiny zařízení si stěžovaly na to, že nemají vůbec žádné ochranné brýle. Dalších 16 procent má méně než deset kusů.

Víc než polovina domovů a dalších služeb má zásobu dezinfekce na víc než deset dnů. Týden vydrží čtvrtině dotázaných a méně než dva dny šesti procentům. Všechna zařízení odpověděla, že se snaží nedostatek materiálu řešit svépomocí.

Ministerstvo zdravotnictví dnes nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek. Klienti s lehkým průběhem nemoci COVID-19 či v karanténě by tak měli zůstávat v zařízeních a neměli by být v nemocnicích. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že pracovníci musí mít ochranné pomůcky a obleky, aby se zabránilo nákaze.