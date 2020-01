Střelba v pražském parku. Varhaník si trest odpyká, potvrdil Ústavní soud

Čipera v minulosti tvrdil, že se při nočním incidentu jen bránil napadení, nešlo tedy podle něj o vraždu. Podobně argumentoval i v ústavní stížnosti. Čin měl být podle něj kvalifikován spíše jako usmrcení z nedbalosti, případně zabití.

Ústavní soudci stížnost označili za zjevně neopodstatněnou. "Obecné soudy řádně odůvodnily svá skutková zjištění, na základě kterých dospěly k závěru o vině stěžovatele," stojí v usnesení.

S pětadvacetiletým pozdním chodcem se Čipera setkal kolem půlnoci z 21. na 22. října 2016 v parku mezi ulicemi Pod Kavalírkou a Nad Kavalírkou. Vracel se z restaurace a podle soudního znalce byl mírně opilý, což hudebník popíral - podle jeho verze mu bylo špatně z jídla.

Co přesně se na místě odehrálo, není zcela zřejmé, protože u incidentu nebyli žádní svědci. Setkání ale skončilo tím, že Čipera na mladíka vystřelil a zasáhl ho do srdce. Muž na místě zemřel. Podle pravomocného verdiktu je možné, že se dostali do slovního konfliktu nebo do strkanice.

Jeden z lidí, kteří později objevili tělo, zastřeleného okradl, a policisté proto měli obtíže s určením totožnosti mrtvého. Čiperu dopadli v únoru následujícího roku.

Obžalovaný u pražských soudů tvrdil, že svou zbraň náhodou a k vlastnímu překvapení nahmatal v kapse kabátu. Policii přitom původně řekl, že do parku vstupoval s pistolí v ruce, protože měl strach. U odvolacího soudu uváděl, že si na událost nepamatuje a vedle "střípků vzpomínek" si vybavuje jen děs a hrůzu.