Ve VFN je pacientka, pro kterou by mohl být vhodný remdesivir

Do klinické studie testování remdesiviru je v Praze zapojena také Nemocnice na Bulovce, kde žádný pacient s potřebnou indikací zatím ale není, a motolská nemocnice, kde s léčbou jednoho pacienta již začali.

"Mám informaci, že by mohla být jedna pacientka, která by mohla být příjemcem," řekla Heřmánková. O nasazení remdesiviru se podle ní bude ale rozhodovat až v okamžiku, kdy ho nemocnice dostane. Do té doby nelze nic stoprocentně říci, protože stav pacientky se může změnit, uvedla mluvčí a doplnila, že podle dohody s americkým výrobcem, firmou Gilead má do VFN každým dnem dorazit deset dávek.

VFN před časem podávala remdesivir třiapadesátiletému muži, kterého ve velmi vážném stavu přijala v březnu. Muž byl prvním pacientem v Česku, který tento lék dostával. Nyní je podle nemocnice v dobrém stavu a podstupuje rehabilitaci. Server iDnes.cz ve středu uvedl, že ve Fakultní nemocnici v Motole se remdesivirem začal léčit druhý Čech. Mluvčí nemocnice to dnes ČTK potvrdila.

Nemocnice na Bulovce podle mluvčí Simony Krautové žádného pacienta remdesivirem nyní neléčí. "Zatím jsme neměli pacienta, který by splňoval indikace, takže jsme ho nepoužili," uvedla.

🚨BREAKING: preliminary data from an ongoing clinical study of #remdesivir showed that in 113 patients with severe #COVID19:



▶️Fever/symptoms rapidly improved

▶️Most discharged within 6 days

▶️2 died (1.8%), much less than expected for severe #COVID19https://t.co/XsgC7ryiri