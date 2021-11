Většina lidí s diagnózou HIV se v ČR léčí, díky tomu jsou neinfekční

Lidé, kteří mají větší riziko nákazy, tedy především gayové, také mohou preventivně užívat léky, které zabraňují nákaze a fungují podobně jako u žen antikoncepce. Na 1. prosince připadá světový den AIDS.

V Česku žije s diagnózou HIV pozitivní kolem 4000 lidí, z toho 98,5 procenta z nich se léčí. Mezi těmi, kteří pravidelně berou léky, pak je 97,5 procenta těch, kteří mají takzvaně nedetekovatelnou virovou nálož. Toho pacienti docílí do šesti měsíců od zahájení léčby. "Znamená to, že léčba dobře funguje a zároveň, že pacient, pokud dosáhne té nedetekovatelné úrovně, že je neinfekční pro své sexuální partnery," řekl Hejzák.

V populaci je ale podle Hejzáka asi dalších 600 až 1000 lidí, kteří o své nákaze neví, a mohou ji tak šířit. Proto je podle něj potřeba více na HIV testovat. Spolek, kterému Hejzák předsedá, se zaměřuje hlavně na prevenci. Po republice má několik testovacích míst. "V prevenci je důležité, aby člověk o diagnóze věděl, byl otestovaný. Pokud je pozitivní, aby se začal léčit. A pokud se léčí, aby dosáhl té nulové nálože. Tím úplně zastavuje řetězec přenosu," poznamenal Hejzák.

HIV pozitivní se musí léčit celoživotně. Léky potlačují aktivitu viru, který ale v těle zůstává uchován v rezervoárech. Pokud se člověk neléčí, vir se začne v těle množit. Pokud nedodržuje léčbu správně, může si ve vzácných případech vypěstovat na léky rezistenci.

Léčba lidí s HIV prošla v posledních desetiletích obrovským vývojem. S virem dnes mohou lidé žít běžný život, dožít se 80 let. "V dnešní době by měl Freddie Mercury úplně jiný příběh, skončilo by to jinak. Dneska HIV znamená úplně jiný život," konstatoval Hejzák s odkazem na britského zpěváka a člena skupiny Queen, který nemoci AIDS před 30 lety podlehl. Nakažení v současnosti berou jednu tabletu denně, podle Hejzáka už se v některých evropských zemích objevila i injekční léčba, která se podává jednou měsíčně. V ČR je léčba dostupná v osmi specializovaných HIV centrech, která jsou při velkých nemocnicích. Každý léčený pacient dochází do těchto center dvakrát do roka na kontrolní odběry virové nálože.

Především homosexuální muži mohou jako prevenci užívat v posledních dvou letech také takzvaný lék pre-expoziční profylaxe, který je chrání před nákazou virem HIV. V Česku jej užívá několik set lidí, berou jednu tabletu denně. Na rozdíl od léčby HIV pozitivních, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, si ale zájemci musí tyto preventivní léky platit sami. Podle Hejzáka nyní stojí až 2500 korun na měsíc. Česká společnost AIDS pomoc si nechala vypracovat nákladovou studii, ze které vyplývá, že i úhrada tohoto léku je nákladově efektivní. Jeden zabráněný přenos může podle Hejzáka ušetřit zdravotnímu pojištění miliony korun, léčba jednoho HIV pozitivního totiž stojí asi 300.000 korun ročně.

V Česku existuje také lék, který mohou lidé začít užívat do 72 hodin po rizikovém kontaktu, a který by měl rovněž zabránit nákaze. Pro gay populaci je ale špatně dostupný a také drahý, podle Hejzáka vyjde asi na 10.000 až 15.000 korun.

Česká společnost AIDS pomoc provozuje v hlavním městě Dům světla, v kterém je testovací místo či azylový dům pro lidi s HIV. Nabízí také právní pomoc či službu psychologa, organizuje besedy na školách.