Volby 2020: Otevřela se drive-in místa, zájem o hlasování z auta je zatím mizivý

Členové komise si nejprve od voličů vezmou doklady, poté jim dají obálky s volebními lístky, ty mohou mít lidé i vlastní. Voliči je poté vhodí do urny za plentou. Volební komise si pokaždé dezinfikuje ruce, každý má roušku a ochranný štít. Každá volba trvá několik minut, volit jezdí i více lidí z domácnosti najednou.

Na místě jsou policisté, kteří dohlíží na plynulost provozu. Fronty se netvoří. "Operativně podle aktuální situace budeme korigovat a hlídat místa a eventuálně (je) posílíme," řekla ČTK mluvčí krajské policie Jana Slámová.

V Děčíně mohou dnes lidé hlasovat na parkovišti pod městskou knihovnou na Smetanově nábřeží, v Chomutově na parkovišti u zimního stadionu. V Litoměřicích je takzvané drive-in volební místo na výstavišti Zahrady Čech, v Lounech u výstaviště v Masarykových sadech. V Mostě lidé hlasují na parkovišti v ulici Hořanská cesta a v Teplicích na parkovišti u fotbalového stadionu Na Stínadlech.

Aktuálně nemocných s covidem-19 je v regionu přes 1500, další stovky lidí jsou v karanténě.

Za lidmi v karanténě nebo nemocnými v izolaci, kteří z auta hlasovat nemohou, dorazí během voleb speciální komise v ochranných prostředcích. Zájemci o to ale musí do čtvrtka do 20:00 požádat prostřednictvím krajského úřadu.

Volit v nemocnici mohou pacienti s trvalým pobytem v Ústeckém kraji s platným voličským průkazem vydaným obcí v Ústeckém kraji, v níž má pacient trvalý pobyt.

V Královéhradeckém kraji byl dnes ráno o hlasování z auta jen malý zájem. Například na dvoře magistrátu v Hradci Králové, kde je jedno z pěti speciálních stanovišť v kraji, odvolil během první hodiny jeden člověk, zjistila ČTK. Na místě jsou policisté, kteří dohlíží na plynulost provozu, fronty se dosud netvořily.

Lidé, kteří jsou kvůli nákaze covid-19 v izolaci nebo karanténě, mohou dnes volit od 7:00 do 15:00 v tzv. drive-in režimu v Královéhradeckém kraji na pěti stanovištích. Jsou také v Jičíně v bývalých kasárnách, v Náchodě u bývalé celnice, v Rychnově nad Kněžnou v areálu fotbalového stadionu a v Trutnově v části Horní Staré Město u hasičské zbrojnice.

"Za první hodinu v Jičíně nevolil z auto nikdo," řekl ČTK mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Také v Náchodě byl první hodinu zájem o volbu z auta malý. "Odvolil jeden člověk, bylo to v první půlhodině," řekla ČTK mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Lidé ze Zlínska, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, mají od 07:00 možnost odevzdávat své hlasy v krajských a senátních volbách a také v místním referendu o vodárenství na parkovišti v ulici K Majáku. Za první hodinu od otevření drive-in volebního stanoviště tam přijeli pouze čtyři voliči, zjistila na místě ČTK.

Na stanovišti jsou připraveny dva stany, ke kterým mohou vozidla najíždět. O řádný průběh voleb se starají pracovníci krajského úřadu ve spolupráci s vojáky, z nichž někteří na sobě mají ochranné obleky. "Přijíždějící volič se musí prokázat platným dokladem totožnosti a občanstvím. Bude mít u sebe nějaké potvrzení o tom, že je v karanténě nebo nucené izolaci," uvedl tajemník zlínského magistrátu Tomáš Lang. Pro volby do kraje jsou podle něj připraveny šedé obálky, pro krajské volby žluté a pro místní referendum zelené.

Zdali se může člověk voleb na drive-in stanovišti zúčastnit, kontrolují pracovníci krajského úřadu prostřednictvím podkladů od ministerstva zdravotnictví a České správy sociálního zabezpečení. "V těchto seznamech nelze zjistit, kolik je lidí v karanténě a v izolaci v příslušném kraji, protože jsou to aplikace, do kterých se přistupuje přes konkrétní rodné číslo, anebo přes konkrétní jméno, příjmení a datum narození. To znamená, že zjistíte pouze u konkrétní osoby, jestli je, nebo není, v tomto seznamu. Ale nemůžete se dostat na hromadné celkové číslo v této aplikaci," řekla dnes ČTK vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru odboru kanceláře hejtmana Pavlína Nováková.