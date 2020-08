Turecké vězení je lepší než české, míní Všelichová. Problémy vidí jinde

O své zážitky z tříletého pobytu v tureckém vězení se vězněná Češka podělila ve vysílání televizní stanice CNN Prima NEWS. Sama se domnívá, že propuštění se jí nepodařilo dosáhnout díky intervenci českých politiků nebo tajných služeb, nýbrž prostřednictvím tureckých zákonů. Už od začátku jí bylo jasné, že se koncem července dostane na svobodu. Ocenila ale, že pro ně vyslali Češi vládní speciál.

Dvacet lidí v jedné cele

"V jednom sektoru jsou drženi političtí vězni, mezi které jsem patřila já, a v druhé části věznice jsou drženi vrahové, zloději a ostatní. Což má výhodu, že jste zavřena s normálními lidmi, vždy jsme byli schopni se na všem domluvit,“ řekla Všelichová.

Sama se nacházela v cele tvořené přízemím a etáží. Horní část byla určená k noclehu, zatímco ta dolní jako společenská místnost. "Bylo nás tam v jedné cele asi 20. Dole byla společenská místnost, kde si můžete sednout, pustit televizi nebo jít na zahradu. Žije se tam v malém prostoru, takových cel je tam 100, 150,“ informovala.

Pokud jde o podmínky v tureckém vězení, tak by si nemohla stěžovat. Odsouzení Turci jsou na tom dokonce lépe než Češi, jelikož v našem prostředí se jedná často o marginalizované téma, zatímco v Turecku je prý snad v každé rodině někdo za mřížemi. Z tohoto důvodu jsou také v zařízeních lepší podmíky, včetně sprchy, toalety a částečně dostupné teplé vody.

"Turecké vězení vypadá lépe, než české vězení. Můžete si tam leccos koupit, jídlo je tam dobré. Věznice jsou ale přeplněné, ta cela, v jaké jsem byla, měla být původně pro tři lidi. Problém tureckých věznic je ten, že tam jsou lidé zavíráni neoprávněně,“ sdělila Všelichová.

Dozorci jsou sice tvrdí, ale mají i své světlé stránky

Vězněná Češka zároveň také řekla, že ani s dozorci, kteří působí přísně, to nebylo zas až tak hrozné. Brzy jí dokonce došlo, že jsou kolikrát větší obětí než ona sama. "Tam nikdy nepoznáte, co si kdo myslí. Nevíte, kdo vás může udat za to, že máte protivládní názory. Na první pohled se mnoho dozorců chová tvrdě, protože musí vystupovat provládně a protikurdsky. Za delší dobu jsem ale poznala, že i oni si o tom systému myslí svoje a rádi by se z Turecka třeba dostali nebo v té zemi něco změnili. Jenže nevědí jak. Žijí tam v beznaději,“ vysvětlila Všelichová.

V Turecku pod vedením Recepa Erdogana, které by se chtělo stát členskou zemí EU, nejsou výjimečné případy uvězněných bez důvodu. "V Turecku je to ještě mnohem horší, než svět tuší. Za jeden trestný čin kolikrát zavřou i deset lidí – celou rodinu, nikoho nezajímají fakta, nikdo se nesnaží dopátrat toho, kdo nějaký čin provedl,“ uzavřela.