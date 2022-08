Z priorit českého předsednictví je pro lidi důležité řešení energetické krize

Více než polovina veřejnosti volá i po urychlení přechodu k zelené energetice, bezpečnosti v on-line prostředí nebo ochraně nezávislosti médií. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM, která jeho výsledky dnes poskytla ČTK.

STEM provedl průzkum v rámci projektu pro úřad vlády od 20. do 30. května a zúčastnila se ho tisícovka lidí starších 18 let. Zjištění tak odráží jejich postoj před začátkem českého předsednictví v Radě EU. Toho se Česko ujalo 1. července na následujícího půl roku a mezi jeho hlavní politické priority patří zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení obranných kapacit a kybernetická bezpečnost, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

Například poválečná obnova Ukrajiny a podpora jejího vstupu do Evropě unie není podle zjištění STEM pro veřejnost ale zásadní. Jako přednostní úkol při předsednictví to po české vládě žádá zhruba třetina veřejnosti. Naopak nejdůležitější je pro veřejnost zajištění dodávek energií, uvedl STEM. Aby vláda řešila v EU sociální dopady krize v energetice, chce 79 procent obyvatel.

Druhou nejvyšší podporu má důraz na dodržování demokratických pravidel v jednotlivých zemích unie, pro přednostní zaměření vlády na tento úkol se vyslovilo 70 procent dotázaných. "Zde se odráží především to, že ani v České republice nemají lidé dlouhodobě pocit, že by soudy a instituce fungovaly férově a spravedlivě. Češi mají podle dat jisté pochybnosti o stavu demokracie třeba v Maďarsku a Polsku, ale nepovažují to zatím za úplnou tragédii," uvedl sociolog STEM Nikola Hořejš.

Třetí s 68 procentní podporou skončil úkol pro českou vládu zaměřit se při předsednictví na zlepšení bezpečnosti dodávek surovin a součástek nezbytných pro bezproblémové fungování českého průmyslu. Podle analytičky projektu České zájmy v EU Heleny Truchlé odráží obavy z dalšího vývoje vztahu k Rusku, ale i například k Číně. "Z obou zemí nyní Evropa dováží nejen ropu a plyn, ale také řadu dalších kritických surovin. Jsou mezi nimi i vzácné zeminy, což jsou suroviny nezbytné při výrobě elektromotorů nebo elektrických generátorů," uvedla Truchlá.

Jen o něco méně lidí, 62 procent dotázaných, shodně uvedlo, že by se vláda měla zaměřit na nezbytnou ochranu nezávislosti médií a bezpečnost v on-line prostředí. Podle 57 procent veřejnosti by se kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) měl během předsednictví EU zasadit o urychlení přechodu na obnovitelné zdroje a podle 52 procent by měl usilovat o výhradní společné nákupy plynu.