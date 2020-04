Zemřela televizní hlasatelka Heda Čechová, krátce působila i v politice

"O způsobu posledního rozloučení jsme zatím neuvažovali. Každopádně se paní Hedě splnilo přání odejít pokojně za svým synem," řekla ČTK Čechová.

Čechová se narodila 17. července 1928 na pražské Malé Straně jako Heda Šimandlová. Nejprve působila jako externistka v rozhlase, kde pracoval její otec, a od roku 1954 se začala objevovat na televizních obrazovkách. V roce 1968 si v televizi oblékla černé šaty na znamení protestu kvůli okupaci republiky okupanty Varšavského paktu. "Nesměla jsem hlásit zprávy na obraz, tak mi dali jen číst šoty pod něj. Lidi psali, že jsou rádi, že mě alespoň slyší, tak mi vzali i tohle a šoupli mě do archivu, kde jsem pořádala gramodesky," uvedla v pořadu Potomci slavných.

V roce 1977 Čechová vážně onemocněla a odešla do invalidního důchodu. Na počátku 90. let byla krátce poslankyní České národní rady za Občanské fórum. "Brali jsme 12.000 korun měsíčně a kvůli penězům jsme to určitě nedělali, pro nás byl důležitý pocit svobody," vzpomínala.

Heda Čechová byla dvakrát vdaná. Z jejího prvního manželství vzešel herec a moderátor Vladimír Čech, který zemřel v březnu 2013 na tzv. Lynchův syndrom.