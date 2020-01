Případ se podle obžaloby odehrál před lety na Lounsku. Muž se ve svých patnácti letech podle státního zástupce sexuálně uspokojoval na své mladší sestře a sestřenici. O deset let mladší sestřenici podle obžaloby začal zneužívat v době, kdy chodila ještě do školky a nemohla se bránit. Na dnes puštěném videozáznamu z výslechu popisovala, jakým způsobem se podle ní bratranec uspokojoval, mimo jiné šlo o anální sex.

Nejméně od března 2009 do roku 2014 podle obžaloby muž sexuálně zneužíval také svou o šest let mladší sestru, a to vždy, když rodiče nebyli doma. Oběma dívkám pustil několikrát nahrávku soulože. Ani mladší sestra se nemohla podle státního zástupce účinně bránit. "Jednání se dopouštěl zneužívaje své fyzické převahy a využívaje nízkého věku nezletilé, její nevědomosti v sexuální oblasti spojené s nemožností racionálně posoudit jeho jednání a své významné autority staršího bratra," uvedl státní zástupce.

Sestru obžalovaného, která už je zletilá, vyslechne soud prostřednictvím videokonference. Vypovídat k jejímu duševnímu stavu bude znalkyně, soud předvolá svědky, z nichž většina jsou rodinní příslušníci. Muž je obžalován ze znásilnění, přečinu ohrožování výchovy dítěte a šíření pornografie.

"Není to pravda," řekl dnes obžalovaný, jenž má se svou partnerkou devítiměsíční dceru. Sestra podle něj už v minulosti pomluvila skoro celou rodinu. "Mstí se, že mám fungující vztah, vždy měla problém, když jsem měl nějakou partnerku," uvedl.

Soud bude pokračovat v úterý, naplánovaná je videokonference se sestrou obžalovaného a výslech svědků.