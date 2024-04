Cimického u soudu hájila spolupracovnice, psychiatr opět nedorazil

"Myslím si, že se to nemohlo stát," uvedla dnes psychiatrova kolegyně Jiřina Sámková podle webu Seznam Zprávy. Do začátku aktuální kauzy prý nikdy neslyšela o tom, že by Cimický napadal klientky. "Jsem hned vedle. Někdy i v ordinaci. Vždy jsou tam otevřené dveře. Je to z bezpečnostních důvodů, protože pan doktor tam nemá únikovou zónu," popsala. Sámková také přiznala, že Cimický v soukromé klinice Modrá laguna stále ordinuje.

Státní zástupkyně Martina Adámková v úterý sdělila, že od příštího týdne začnou výslechy poškozených žen, které zatím před soudem nevypovídaly. Celkem jich bude 39.

Cimický je obžalovaný z téměř čtyř desítek případů vydírání a znásilnění. Státní zástupce jej obžaloval loni v září. Žalobkyně požaduje tříleté vězení a zákaz vykonávání lékařské profese.

Cimický pracoval jako psychiatr nejprve v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a následně ve svém vlastním privátním centru. Věnoval se také literární činnosti, rovněž spolupracoval s médii. V roce 2021 měl být vyznamenán tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, ale pod tíhou kauzy se rozhodl medaili nepřevzít.