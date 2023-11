Altman se vrátí na pozici generálního ředitele společnosti OpenAI

Na dočasnou pozici generálního ředitele byl následně jmenován bývalý šéf platformy Twitch, Emmett Shear. Altman přešel do Microsoftu, který OpenAI podporuje. Tato změna ale vyvolala hrozbu odchodu většiny zaměstnanců OpenAI, pokud by celá správní rada nerezignovala a Altman se nevrátil.

Firma OpenAI uvedla, že s Altmanovým návratem souhlasila a došlo k částečné obměně správní rady. Novými členy rady budou šéf podniku Salesforce Bret Taylor, bývalý americký ministr financí Lawrence Summers a šéf společnosti Quora Adam D'Angelo. Ti byli zvoleni do rady v rámci částečné restrukturalizace, a to včetně jednání o Altmanově návratu.

"Miluji OpenAI a vše, co jsem v posledních dnech udělal, sloužilo tomu, abych udržel tento tým a jeho poslání pohromadě. Když jsem se v neděli večer rozhodl připojit k Microsoftu, bylo jasné, že to byla pro mě i pro tým ta nejlepší cesta. S novou správní radou a podporou šéfa Microsoftu Saty Nadelly se těším, až se vrátím do OpenAI a navážu na naše silné partnerství s Microsoftem," napsal na platformě X Altman.

Před rokem OpenAI uvedla na trh chatbota ChatGPT, což vzbudilo zájem o generativní umělou inteligenci. Tím se rozpoutala soutěž mezi technologickými firmami v oblasti vývoje tohoto typu umělé inteligence.

Generativní umělá inteligence se vyznačuje schopností vytvářet zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků v reakci na zadání uživatele, což je dosaženo prostřednictvím tréninku na rozsáhlém množství dat.