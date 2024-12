Rok jazykových modelů končí. Ten příští bude ve znamení umělé inteligence

Sarah Friar, finanční ředitelka OpenAI, pro Financial Times uvedla: „Může to být výzkumník nebo užitečný asistent pro každodenní život. V roce 2025 uvidíme první skutečně úspěšné agenty, kteří lidem pomohou ve dnech plných výzev.“ Jinými slovy, půjde o asistenty, kteří nejen vykonávají pokyny, ale také se učí, přizpůsobují a podnikají smysluplné kroky k řešení problémů.

Technologický průmysl investoval biliony dolarů do budování kolosálních LLMs, ale stále hledá návratnost této investice. LLMs už ukázaly svou užitečnost například v tvorbě textů nebo programování, avšak pro mnoho odvětví jsou zatím řešením, které hledá problém, uvedl server The Guardian.

S příchodem AI agentů by se to mohlo změnit. Tito agenti by mohli zvládnout složité úkoly v organizacích, což je pro mnoho firem neodolatelná vize. McKinsey, globální poradenská firma, popisuje agentní AI jako technologii, která „přechází od myšlenek k akci“ a umožňuje provádění komplexních, vícekrokových procesů.

Henry Farrell, politolog a odborník na technologie, naznačuje, že LLMs jsou „motory, které sumarizují a zpřístupňují obrovské množství informací“. Organizace, jejichž fungování závisí na informacích, přirozeně přijmou technologii, která zlepší jejich zpracování. Podle Farrella AI agenti způsobí „nenápadné, technické, ale významné změny“ v organizacích, což bude mít dalekosáhlý dopad na každodenní život.

Farrell přirovnává dopad AI agentů k transformaci, kterou přinesly tabulkové procesory jako Excel. Ekonom Dan Davies popisuje, jak tabulky umožnily finančnímu sektoru vytvářet podrobné modely, iterativně testovat předpoklady a měnit způsob plánování i rozhodování. To, co začalo jako revoluční nástroj, se rychle stalo běžnou součástí firemního prostředí.

Podobnou trajektorii lze očekávat i u AI agentů. Jakmile budou tyto technologie integrovány do organizací, firmy se promění, což ovlivní i širší společnost. V duchu slavného výroku Johna Culkinse, kolegy Marshalla McLuhana: „Tvoříme své nástroje, a poté nás tyto nástroje utvářejí.“

Zatímco dnes diskutujeme o vlivu AI na jednotlivce a lidstvo, budoucnost může spočívat v tom, jak tato technologie přetvoří korporace. Tyto „stroje na správu komplexity“ přetaví AI agenty v nové nástroje, které zefektivní rozhodování a organizaci. A až se tyto změny rozšíří, ovlivní nejen firemní svět, ale i každodenní životy nás všech. Rok 2025 tak může být nejen rokem technologické inovace, ale i zásadní společenské transformace.