Češi za Silvestra utratí 14 miliard Kč. Ale pořídí méně jídla, alkoholu, pyrotechniky a zájezdů

Pražané a návštěvníci metropole mohou poslední den v roce zajít do kina, do divadla, do zoo, do restaurace, na koncert nebo na večírek na parníku. Sportovně založení si mohou jít zabruslit nebo se zúčastnit běžeckého závodu. Město letos nebude pořádat ohňostroj ani promítat na budovy takzvaný videomapping.