Agrofert podruhé žaloval Evropskou komisi, chce odblokovat dotace

Podání žaloby ze strany Mlékárny Hlinsko k tribunálu potvrdil serveru mluvčí lucemburského soudu Balázs Lehóczki. Společnost se domáhá odblokování dotací, protože Evropská komise podle ní porušila její práva a překročila své pravomoci. "Žalobkyně navrhuje, aby tribunál zrušil zákaz poskytování grantů uložený dopisem žalované ze dne 22. října 2020 a uložil žalované náhradu nákladů řízení," píše se podle webu v úvodu žaloby označené jako Mlékárna Hlinsko vs. Komise.

Obdobnou stížnost v únoru podala k unijnímu soudu podle iRozhlasu společnost Primagra, která také spadá pod Agrofert. Obě firmy v žalobách uvádí stejné důvody. Argumentují zejména tím, že Brusel porušil jejich práva, když neměly během auditního řízení "možnost být vyslechnuty". Evropská komise by navíc podle obou společností neměla prověřovat konkrétní projekty, ale zaměřovat se na dotační systém.

Primagra se na evropský soudní dvůr sice obrátila o několik měsíců dříve než Mlékárna Hlinsko, nicméně oba případy jsou v úvodní písemné fázi řízení, uvedl server.

Evropská komise v dubnu zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je český premiér ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle komise nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů.

V červnu schválil Evropský parlament právně nezávaznou rezoluci, ve které odsoudil Babišův střet zájmů a vyzval unijní i české orgány k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro Agrofert. Premiér rezoluci označil za zasahování do vnitřních věcí Česka, poslanci se podle něj snaží ovlivnit říjnové sněmovní volby v zemi.