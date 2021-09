Analytici stále počítají s podobným přebytkem zahraničního obchodu ČR

V letošním červenci však zahraniční obchod Česka vykázal schodek 7,2 miliardy korun a v meziročním srovnání tak byl jeho výsledek o 21,3 miliardy Kč horší. Poprvé po 12 měsících skončil zahraniční obchod ČR ve schodku letos v červnu, kdy činil 6,9 miliardy korun. Na červencové bilanci se negativně podepsala zejména vyšší hodnota dovozu ropy a zemního plynu, uvedl dnes ČSÚ. Letošní červenec měl o dva pracovní dny méně než loňský, podotkli statistici.

"Dobrou zprávou je, že v meziměsíčním srovnání se po sezonním očištění zvýšil export o 3,1 procenta. Dovozy naopak v meziměsíčním srovnání o 1,3 procenta poklesly. Za prvních šest měsíců dosáhl přebytek obchodní bilance 77,6 miliardy korun, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 18,1 miliardy korun více. Pro celý letošní rok naše prognóza počítá s přebytkem zahraničního obchodu poblíž 180 miliardy Kč, tedy s podobným jako v minulém roce," uvedla dnes ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Podle analytika Raiffeisenbank Davida Vagenknechta stojí za záporným červencovým saldem kombinace dvou hlavních faktorů. "Na jedné straně přetrvávají komplikace v nabídce, kdy je řada firem nucena odstavit část výroby, což se negativně prolíná i do výkonu exportu. Tomu dále neprospívá aktuální zhoršení epidemické situace zejména v Asii, jejímž důsledkem je uzavření klíčových přístavů a problémy v kontejnerové dopravě. Na druhé straně se tuzemská ekonomika nachází ve fázi oživení, které je taženo především spotřebou domácností a investicemi, zejména těmi do zásob," uvedl. Za celý rok ale i on počítá s přebytkem, a to zhruba 179 miliard korun.

Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach, která je největším českým poskytovatelem celních služeb, upozornil, že například český vývoz do Ruska klesl v červenci meziměsíčně i meziročně o více než 1,5 miliardy korun. S dubnovou diplomatickou roztržkou kolem Vrbětic to ale souviset nemusí, tvrdí. "Nejde o dramatický propad. Červencová hodnota českého vývozu do Ruska mírně překračuje 6,5 miliardy Kč. To je víc než v lednu i únoru letošního roku a také víc než v loňském lednu, dubnu, květnu, srpnu a prosinci," dodal Procházka.