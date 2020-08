Asociace: Ve třetím pilíři systému penzí letos ubylo 22 tisíc lidí

V účastnických fondech doplňkového penzijního spoření letos přibylo 77.000 účastníků, celkem si jich spořilo na konci června přes 1,216 milionu. Tempo, kterým do nového penzijního připojištění lidé vstupují, bylo ve druhém čtvrtletí pomalejší než před koronavirou krizí.

V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat a lidé z nich s výplatou peněz jen přirozeně odcházejí, bylo na konci prvního pololetí 3,203 milionu účastníků, o 99.000 méně než na konci roku 2019.

Na penzijních účtech účastníků třetího pilíře je již více než půl bilionu korun (507,5 miliardy Kč). Většina ztrát, tedy více než čtyři pětiny, které zapříčinily propady světových akciových trhu na jaře tohoto roku, již byla podle asociace odmazána. Objem penzijních úspor v doplňkovém spoření vzrostl na 67,6 miliardy Kč, v penzijním připojištění na 440 miliard Kč.

"Důsledky jarního propadu světových akciových trhů spojených s onemocněním covid-19 se pochopitelně nevyhnuly ani oblasti soukromého spoření na penzi. Vyvážené a dynamické strategie, jejichž portfolia investice do akcií obsahují, tak zaznamenaly propad, se kterým se potýkáme ještě nyní. Brzy bychom měli odmazat celou ztrátu a vrátit se k předkrizovému stavu," uvedl prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.