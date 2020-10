Asociace: Veřejné stravování čeká propad alespoň 60 miliard

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Propad tržeb veřejného stravování by mohl v meziročním srovnání letos dosáhnout 60 miliard korun. Podle katastrofického scénáře by však mohl být až 80 miliard korun. Nejvíce zasažené jsou bary a kluby, místně největší propad eviduje Praha. Vyplývá to z analýzy společnosti Data Servis - informace pro Asociaci hotelů a restaurací ČR (AHR), zveřejněné dnes v tiskové zprávě.