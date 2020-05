Bohemia Sekt prodal v Česku téměř 18 milionů lahví sektů, ovládá většinu trhu

Tržní podíl si chce udržet také letos, byť celkový prodaný objem sektů i tichých vín bude vinou koronavirové krize a uzavřených restaurací, barů a hotelů, určitě nižší. Podíl gastronomie na celkovém prodeji je přibližně třetinový, ale největší množství sektů prodá společnost tradičně koncem roku, a to zejména v maloobchodě.

Předloňských 18 milionů lahví sektů a šumivých nápojů byl dosavadní rekord skupiny, meziročně to byl výsledek o 12 procent lepší. Rok 2018 předčil v sektech i rok 1999, který byl do té doby nejlepším, když se obchody i spotřebitelé připravovali na příchod milénia.

Loňský výsledek považuje firma za velký úspěch i proto, že předpokládala o několik procent nižší prodeje vlivem velkého předzásobení obchodních řetězců z roku 2018. Nákupy řetězců se navíc opět více posunuly až do úplného závěru roku. Rozhodující byl tradičně prosinec, kdy společnost prodá zhruba 30 procent sektů.

Podle agentury Nielsen, jejíž data zahrnují obchodní řetězce nad 400 metrů čtverečních prodejní plochy, rostou maloobchodní prodeje sektů posledních deset let. Loni bylo podle statistiky celní správy uvedeno do volného daňového oběhu v ČR asi 21 milionů lahví šumivých vín. Průměrná spotřeba tak činila mírně přes dvě lahve na osobu a rok, což je nejvíce za 14 let, kdy firma údaj sleduje. Postupně se začíná projevovat také skutečnost, že Češi už nepijí sekty jen v prosinci, ale díky větší oblibě i silné marketingové kampani si je dopřávají častěji po celý rok.

"Uplynulé dva roky hodnotíme jako velmi úspěšné, jak z hlediska prodejů, tak i naplňování dlouhodobé strategie firmy," uvedl Beránek. K úspěchu přispěly také novinky uváděné na trh včetně dlouhodobě rostoucího zájmu o nealkoholické sekty, jejichž prodej loni přesáhl hranici 650.000 lahví. Nárůst o 21 procent proti roku 2018 zaznamenala značka Prosecco Mionetto, kterou skupina v ČR distribuuje.

Z 18 milionů prodaných lahví sektů a šumivých nápojů bylo přes sedm milionů lahví Bohemia Sekt demi sec (polosuchý), zhruba stejně jako v roce 2018. Jde o dlouhodobě nejprodávanější šumivé víno v ČR.

Firma teď připravuje modernizaci linky na výrobu Bohemia Sekt Prestige, což je nejvyšší řada sektů vyráběná klasickou metodou kvašením v láhvi s dobou ležení a zrání 15 až 18 měsíců. Těmto sektům se dlouhodobě daří, firma jich prodá 300.000 lahví ročně. Základem výroby je cuvée z různých odrůd tichých vín, které nejsou každý rok stejné, což je dáno sklizní i vývojem technologie. Sklepmistři musí základní cuvée sestavit tak, aby kvalita i chuťový profil sektu byl vždy stejný. Výhodou společnosti je, že vlastní vinice ve třech ze čtyř vinařských podoblastí jižní Moravy a může volit vína různě podle kvality ročníku.

První lahve sektu otevřela společnost Bohemia Sekt před 75 lety, 6. května 1945. V závodě tehdy pracovalo deset lidí. Podle internetových stránek firmy otevřeli první lahve američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence.