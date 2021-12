Budvar zdraží příští rok sudové i balené pivo

"Budeme od ledna roku 2022 zdražovat sudové pivo, a to zhruba o tři procenta. A balené pivo pak plánujeme zdražovat v průběhu prvního kvartálu příštího roku," řekla Ježková. Pivovar v majetku státu již letos postupně zdražoval pivo exportním zákazníkům.

Cena za půllitr piva stoupne podle Kubína zhruba o padesát haléřů. Hlavním důvodem, proč národní pivovar zdraží, jsou rostoucí náklady. "Myslím, že neřeknu vůbec nic objevného: jsou to náklady spojené s výrobou a především distribucí piva. Bohužel růst energií a nákladů - ať už na mzdové prostředky nebo na přepravu - nás nutí k tomu, že musíme sáhnout k té úpravě. Některé náklady rostou dokonce ve stovkách procent, některé v jednotkách. Udělali jsme si kalkulaci a vyšlo nám, že tuto úpravu musíme udělat. V zásadě je to růst o náklady," řekl Kubín.

Budějovický Budvar očekává, že za materiály zaplatí příští rok o stovky milionů korun víc než letos. Jde o dopad rostoucích cen energií, pohonných hmot a dalších surovin na provoz. Dodavatel plechovek už pivovaru avizoval, že zdraží o desítky procent. ČTK to již v říjnu řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Za první tři letošní čtvrtletí splnil Budvar podle ředitele svůj růstový plán. Tržby za pivo budou letos kolem 2,9 miliardy Kč, loni byly 2,73 miliardy, jak vyplývá z výroční zprávy.

Od letošního 1. října zdražil v průměru o tři procenta největší český pivovar Plzeňský Prazdroj. Dotklo se to většiny výrobků, v průměru stoupla cena o 46 haléřů na půllitr. Poprvé po třech letech se to týkalo také čepovaných piv. Staropramen zvýšil ceny 1. července. Pivovar Samson v Českých Budějovicích, který patří do belgicko-brazilské společnosti AB InBev (ABI), zdražil od 1. listopadu půllitr sudového piva o korunu. O zdražení lahvového vyjednává s řetězci.

Budvar se 670 zaměstnanci loni uvařil 1,73 milionu hektolitrů piva, nejvíc za 125 let existence. Tržby z prodeje výrobků a služeb stouply o 0,4 procenta na 2,81 miliardy Kč, byly rekordní. Čistý obrat překročil druhým rokem po sobě tři miliardy korun. Budvar zvýšil loni zisk po zdanění o necelých deset procent na 305 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy.