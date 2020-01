Český export očekává horší časy. Rizika geopolitických rozepří trvají

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Český vývoz čeká v prvním čtvrtletí letošního roku mírný pokles. Vyplývá to z tzv. indexu exportu, který připravuje Raiffeisenbank a Asociace exportérů. Podle odhadu indexu by měl český vývoz zboží za loňský rok překonat hranici 3,7 bilionu korun. Dosáhl by tak historické hodnoty. Zatím nejlepší výsledek je očekáván také u přeshraničního pojetí exportu, který by se měl pohybovat kolem 4,6 bilionu korun.