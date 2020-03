ČEZ požádal o povolení umístit nový jaderný zdroj v Dukovanech

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) při únorové návštěvě Jaderné elektrárny Dukovany novinářům řekl, že by do konce roku 2022 měl být vybrán dodavatel nového dukovanského bloku. Stavební povolení by na tento blok mělo být vydáno do roku 2029 a pak zahájena stavba. Fungovat by blok mohl začít v roce 2036.

Žádost o umístění dvou jaderných bloků podle firmy ČEZ umožňuje zohlednit aktuálně upřesňované energetické a klimatické cíle České republiky a až následně rozhodnout o výstavbě jednoho či dvou budoucích bloků. Povolovací proces je správním řízením a SÚJB má právo jej kdykoli přerušit a požádat o doplnění údajů.

Firma ČEZ uvedla, že zveřejnila i dokumentaci přibližně s 1600 stranami, která je přílohou žádosti pro SÚJB. "Stejně jako u posuzování vlivů na životní prostředí je i v procesu licencování naším cílem maximální otevřenost a transparentnost," uvedl ve zprávě předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš. Podle generálního ředitele firmy EDU II Petra Závodského je klíčová mezinárodní obhajitelnost projektu.

Mezi institucemi, které se s ČEZ podílely na přípravě studií, analýz a rozborů, jsou Výzkumný ústav vodohospodářský, Masarykova univerzita nebo ÚJV Řež. Materiály se zabývají přírodními podmínkami, možným vlivem provozu na okolí i budoucím způsobem vyřazení elektrárny z provozu. Pozemek pro nové bloky má ČEZ u dukovanské elektrárny. Kvůli ověření podloží tam experti mimo jiné udělali přes 170 vrtů, stav podzemní vody zjišťovali 30 vrty sahajícími až do hloubky 150 metrů.

Ekologické sdružení Calla dnes kvůli plánovaným blokům podalo žalobu na MPO. Úřad podle něj odmítá zveřejnit podklady týkající se přípravy jejich výstavby. "Calla požádala s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím o zpřístupnění Analýzy investorských modelů výstavby nového jaderného zdroje a Postupu přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín. Jak ministerstvo, tak ministr Karel Havlíček v následném rozhodnutí o odvolání odmítli informace poskytnout," uvedlo dnes sdružení. Reakci ministerstva ČTK shání.

Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Mají čtyři bloky, první vyrábí elektřinu od roku 1985. Původní projekty počítaly s třicetiletou životností bloků, ČEZ již uvedl, že má záměr udržet je v chodu celkově 60 let. Chystaný pátý blok by podle dřívějších vyjádření firmy měl stát mezi 140 až 160 miliardami korun.