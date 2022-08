ČNB chce nakoupit až 100 tun zlata. Česko by mělo největší „zlatý poklad“ ve své historii

— Autor: Martin Hájek / EuroZprávy.cz

Česká národní banka by ráda rozšířila dvé zlaté rezervy přibližně desetinásobně, na více než 100 tun. Má se tak stát během několika let. V dnešním rozhovoru pro deník Právo to uvedl nový guvernér ČNB Aleš Michl. Píše Lukáš Kovanda.