Deficit státního rozpočtu stoupl na 274 miliard, říjnový výsledek je nejhorší od vzniku ČR

Příjmy rozpočtu ke konci října meziročně klesly o 42,3 miliardy na 1,18 bilionu korun. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení se snížily meziročně o 61,2 miliardy na 1,02 bilionu korun. Výdaje rozpočtu meziročně stouply o 212,1 miliardy na 1,45 bilionu korun.

Ministerstvo financí zároveň informovalo, že ze státního rozpočtu na boj s pandemií koronaviru šlo ke konci října 168,9 miliardy korun. Přímá opatření například v podobě kompenzačních bonusů, programů Antivirus a dalších programů si vyžádaly 102,6 miliardy korun. Odklad záloh daní vyčíslilo MF na 22,4 miliardy korun a výdaje na zdravotnictví v podobě nákupu ochranných prostředků, odměn zdravotníkům nebo oddlužení vybraných nemocnic na 43,8 miliardy korun.

Inkaso daně z příjmu právnických osob ke konci října kleslo meziročně o 18,3 miliardy na 81 miliard korun. Důvodem je podle MF především prominutí červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob, možnost individuálního stanovení odlišných záloh daně nebo zpětné uplatnění daňové ztráty.

Inkaso daně z přidané hodnoty kleslo o 3,3 miliardy na 236,6 miliardy korun. V tomto případě se především negativně projevil meziroční pokles maloobchodních tržeb. Příjem tlumily i nižší sazby daně u pravidelné hromadné dopravy od loňského února, na teplo a chlad od letošního ledna a na stravovací služby a další služby a zboží od letošního května a července. "Další snížení pramení z posečkaných a dosud nesplacených plateb daně v objemu pro státní rozpočet 1,5 miliardy korun. Na druhou stranu pouze za říjen bylo inkaso meziročně vyšší o 0,5 miliardy korun, kdy se mimo jiné projevila úhrada daňových povinností posečkaných v minulých měsících," uvedlo MF.

V případě výdajů rostly především kapitálové výdaje, a to o 19,6 procenta, tedy o 19,9 miliardy, na 121 miliard korun. Běžné výdaje meziročně stouply o 16,9 procenta, tedy o 192,2 miliardy, na 1,33 bilionu korun.

Na sociálních dávkách stát vyplatil ke konci října 561,4 miliardy korun, meziročně o 61,1 miliardy korun více. Z toho na důchody putovalo 421,2 miliardy korun.

Sněmovna kvůli dopadům šíření koronaviru 8. července zvýšila letošní schodek rozpočtu na 500 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Pro příští rok schválila vláda rozpočet se schodkem 320 miliard korun. Návrh musí ještě schválit Sněmovna.

Analytici: Schodek rozpočtu za celý rok bude pod 500 miliard

"Nadále platí, že tlak na rozpočet za prvních deset měsíců roku nebyl tak silný, jak vláda zřejmě očekávala, když plánovala za letošní rok půlbilionový schodek. Rezerva, kterou jí schválený rámec pro zbytek roku poskytuje, se ovšem pravděpodobně bude hodit, jelikož epidemie v Česku mezitím znovu nabrala na síle, a vyžádá si tak bezpochyby další výdaje," uvedl analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Podle něj za celý rok skončí rozpočet se schodkem kolem 450 miliard korun.

"Důvodem toho, že schodku 500 miliard dosaženo nebude, je slabší než v létě předpokládaná běžná výdajová činnost státu, ale také jeho slabší investice. Investice jsou sice rekordní, ovšem zatím i tak zaostávají za jarním a letním příslibem vlády mohutně se z krize proinvestovat," upozornil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Stále přitom podle něj nelze vyloučit, že deficit v příštím roce bude vyšší než ten letošní. "Stát nyní počítá se schodkem v roce 2021 ve výši 320 miliard korun, avšak tento plán nezahrnuje dopad zrušení superhrubé mzdy. Při závažném průběhu pandemie v roce 2021, například z důvodu její možné třetí vlny, nelze vyloučit pro příští rok ani deficit přesahující 400 miliard korun," uvedl.

I podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera směřuje celkový deficit za letošní rok navzdory druhé vlně pandemie stále výrazně pod schválených 500 miliard korun. "Deficit příštího roku však může nakonec skončit na obdobné úrovni, jako ten letošní krizový," upozornil.

Říjnový deficit: 274 mld. Kč, oproti září o dalších 20 mld. vyšší. Nárůst deficitu je však nižší, než jsme předpokládali, propad daňových příjmu zpomaluje. Navzdory druhé vlně pandemie tak stále celkový deficit za letošní rok směřuje výrazně pod schválených 500 mld. Kč. pic.twitter.com/VRJZDXSiAF — Jakub.Seidler (@JakubSeidler) November 2, 2020

V této souvislosti Seidler dodal, že nelze vyloučit, že by rozpočet poprvé od roku 1993 podpořila svými zisky Česká národní banka. Ta totiž podle něj letos zřejmě vykáže díky oslabení koruny výrazný zisk ze svých devizových rezerv. Ten Seidler odhaduje na 200 miliard korun, což by mělo stačit i na umazání ztráty ČNB z předchozích let za zhruba 130 miliard korun.