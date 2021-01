Do hospody s negativním testem? Upravené tabulky PES by mohly být od 22. ledna

Otevření za určitých podmínek by se týkalo čtvrtého stupně rizika, který je od 61 do 75 bodů. Česko je v současné době od 30. prosince na v pátém stupni, aktuální hodnota je 87 bodů.

"Myslím si, že kdyby se to všechno spárovalo s datem 22. ledna, tak si myslím, že by to bylo úplně ideální," uvedl Havlíček. Než budou lidé dostatečně proočkovaní, což bude podle něj trvat ještě několik měsíců, bude třeba se pro určité dlouhodobé činnost prokazovat negativním testem.

Mladá fronta Dnes ve čtvrtek uvedla, že by se tato podmínka mohla týkat například hotelů, restaurací nebo kulturních a sportovních akcí. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) podmínky budou stanovené pro pořádání akcí bez povinných testů, s testem bude třeba možná vyšší kapacita. Rozhodovat se bude pořadatel.

Stačit by měl i antigenní test, který je možné opakovat jednou za pět dní. Provádí se na současných asi 190 odběrových místech a v ordinacích několika stovek lékařů, kteří se do testování zapojili.

Současná opatření odpovídající pátému stupni rizika v protiepidemickém systému prodloužila ve čtvrtek vláda do 22. ledna. Uzavřené jsou v něm například školy pro většinu žáků a studentů, vnitřní sportoviště, hotely, restaurace a většina obchodů. I v nejpřísnější regulaci by mohlo být podle MfD možné sportovat ve dvou lidech uvnitř, například hrát tenis nebo squash.

Ve čtvrtém stupni by se mohly pro negativně testované lidi otevřít restaurace, hotely, muzea, zoologické zahrady nebo sjezdovky. Naopak přísnější by byl noční zákaz vycházení, proti současným 21:00 by začínal o hodinu dříve. Provoz restaurací by byl omezen počtem lidí na plochu. I ve třetím stupni by mohla fungovat jen třetina kapacity.

Ostatní evropské země podle Havlíčka budou postupně pro překročení hranic místo současného PCR testu dávat jako druhou možnost i potvrzení o očkování. S vakcinačním pasem podle něj počítá i Evropská unie. Uvažovat o podobných výhodách pro očkované i v Česku je podle hejtmana Martina Kuby (ODS), který je zároveň předsedou Asociace krajů, předčasné. "Neumožnit něco někomu, kdo nebude očkovaný, když se k té vakcíně, třeba kvůli věku nemůže dostat, není možné. Až jich bude dost pro všechny, tak se o tom bavme," řekl v pořadu Partie TV Prima.