Exportérům má s dopady války na Ukrajině pomoci program státních záruk

— Autor: ČTK

Exportérům má s dopady války na Ukrajině pomoci program státních záruk. Za investiční úvěry nebo půjčky na pracovní kapitál by měl ručit stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Na záruky má být vyčleněno až zhruba 6,25 miliardy korun. Sněmovna to dnes na žádost vlády schválila zrychleně, aby záruky mohly být poskytnuty co nejrychleji, řekl poslancům vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).