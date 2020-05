Hazard se zdravím. Opalovací krém na dovolené v ČR nepoužije 40 procent lidí

Vyplývá to z aktuální průzkumu společnosti dm drogerie markt, který má ČTK k dispozici.

Před celodenním výletem pokožku před sluncem neošetří dvě pětiny Čechů. Ještě méně lidí myslí na ochranu při práci na zahradě, ochranný prostředek nepoužije zhruba 54 procent lidí. Rekreační sportování nemá s opalovacím přípravkem spojeno 67 procent Čechů. Před procházkou po městě pokožku před sluncem neochrání 87 procent lidí.

"Většina lidí v našich klimatických podmínkách má fototyp I a II. Přičemž u fototypu I může dojít k zarudnutí a spálení kůže do pěti minut, u fototypu II zhruba za 10 až 15 minut, ale i tmavé typy kůže na slunci zarudnou do půl hodiny," upozornila dermatoložka Lucia Mansfeldová z Perfect Clinic Dermatology. Třetina Čechů si přitom myslí, že bez ochrany může na slunci strávit do 30 minut, zhruba 11 procent Čechů považuje hraniční čas 15 minut.

Přípravky se středním ochranným faktorem, tedy s SPF 15, 20 nebo 25, na dovolené v ČR používá 51 procent lidí. Vysoký 30 nebo 50 faktor volí 34 procent respondentů. Prostředky s nízkým nebo naopak velmi vysokým faktorem používá zhruba sedm procent Čechů.

Průzkum pro drogerii dm provedla agentura IPSOS na 550 respondentech ve věku 25 až 50 let po celé České republice na začátku května.