Index exportu: Český vývoz v následujících pěti měsících čeká oživení

Vyplývá to z tzv. indexu exportu, který připravují Raiffeisenbank a Asociace exportérů.

"Na loňskou rekordní výkonnost českého exportu však můžeme zapomenout," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Oživení exportu bude podle ní pozvolné a zároveň křehké. Bude záležet především na Německu. Tamní vláda masivně pomáhá domácí ekonomice v restartu a lze podle Horské očekávat, že část této pomoci se přes odběratelsko-dodavatelské vztahy 'přeleje' i do Česka.

Automobilová výroba v ČR ale bude z německého protikrizového a stimulujícího balíčku těžit v menší míře než v roce 2009, upozornila Horská. Očekávané šrotovné bylo z rozhodnutí berlínské vlády omezeno na elektromobily. Z tohoto důvodu především v automobilovém průmyslu převládá obava z dalšího vývoje, podotkla Horská.

Nejúčinnější pomocí, kterou by mohl český stát nabídnout firmám, je podle exportérů snížení daňového zatížení práce, protože v Česku jedno z nejvyšších. Pomocí, která by se vyplatila zaměstnavatelům i státu, je kurzarbeit. Ten dlouhou dobu pomáhá zaměstnavatelům v Německu, Velké Británii, Itálii a v dalších zemích, které díky tomu získávají konkurenční výhodu. Tu navíc umocňuje nepružná možnost rozvazování pracovního poměru v českém zákoníku práce, upozorňují exportéři.

"Je bezpodmínečně nutné, aby tento prvek byl pevně zakotven do zákona o zaměstnanosti, protože by to významně omezilo hromadné propouštění, a navíc je kurzarbeit z pohledu ekonomiky státu mnohokrát levnější než nezaměstnanost," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Zároveň podle něj není možné řešit jen dopady koronaviru, protože rizika hrozí i jinde. "Brexit směřuje do varianty 'no deal', předvolební získávání voličů v USA mohou přinést řadu populistických opatření, chladnoucí ekonomika Číny, ale i Německa nevěští nic dobrého a tvrdošíjné prosazování elektromobility v EU se dá přirovnat k sebevražedným záměrům toho nejcennějšího, co v průmyslu máme, tedy automobilového průmyslu," dodal Daněk.

Dva měsíce od začátku rozvolňování opatření české vlády hodnotí exportéři současnou situaci stále negativně. Odpoutání se ode dna podle nich potrvá určitou dobu. "Návrat k normálu je postupný a k předcovidové úrovni se vrátíme nejdříve v příštím roce. Pandemií a preventivními opatřeními vlády byla podle předchozího dubnového průzkumu zasažena nadpoloviční většina exportérů, konkrétně 64 procent," doplnila Horská.

Příznivou zprávou jsou lepší vyhlídky do budoucna. "Pokud se tato očekávání naplní, vyplní se scénář postupného oživení ekonomiky ve tvaru širokého V. Nicméně musíme být ve střehu a nenechat se zaskočit případně dalšími vlnami rozsáhlejšího šíření covid-19, které by opět omezily podnikatelskou činnost včetně exportu," uvedla Horská.