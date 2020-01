Inflace v eurozóně nadále roste, v lednu dosáhla 1,4 procenta

ECB usiluje o to, aby se v rámci podpory růstu ekonomiky přiblížila inflace dvěma procentům. Na této úrovni byl růst cen v eurozóně naposledy předloni.

Centrální banka proto pokračuje v nákupech dluhopisů a ve snižování depozitní úrokové sazby, která na podzim klesla na minus 0,5 procenta. Tak nízko zatím nikdy nebyla.

Euro area #inflation up to 1.4% in January 2020: food +2.2%, energy +1.8%, services +1.5%, other goods +0.5% - flash estimate https://t.co/NJ4wsSwwku pic.twitter.com/0WSTLrqc0k