Je možné získat hypotéku na družstevní byt?

Družstevní byty nejsou ani zdaleka otázkou minulosti. Naopak jim aktuální stav vysokých cen nemovitostí nahrává. Stavební bytová družstva, města, ale i developeři přicházejí se stále více projekty na výstavbu družstevních bytů za výrazně nižší ceny než u vlastnického bydlení. Projektů by mělo do budoucna navíc přibývat. Není tedy divu, že roste i poptávka po financování nákupů těchto bytů.

Kdo je majitel družstevního byty a jak je to s hypotékou

Majitelem družstevního bytu je vždy bytové družstvo. Pokud tedy takový byt koupíte, stáváte se členem družstva. Družstvo s vámi uzavírá smlouvu o nájmu družstevního bytu. Nejedná se o klasický pronájem bytu, protože členové družstva mají vlastnický podíl v konkrétním družstvu.

Klasickou hypotéku s ručením družstevní nemovitostí si vzít nelze. Nemůžete totiž dát do zástavy něco, co není fakticky vaše (nemáte na sebe zapsáno v katastru nemovitostí). I to má ale řešení. Buď můžete ručit jinou nemovitostí, nebo zajistíte, že byt bude po určité době převeden do osobního vlastnictví. Využít lze i štafetovou hypotéku – rodiče můžou ručit svou nemovitostí a po nějaké době předat splácení svým potomkům.

Nákup družstevního bytu se dá případně řešit klasickou občanskou půjčkou.

Ručení jinou nemovitostí při koupi družstevního bytu

Ručit můžete například bytem v osobním vlastnictví, domem, pozemkem či chalupou. Hypotéku na družstevní byt můžete získat i zástavou nemovitosti ve vlastnictví třetí osoby – tedy nemovitosti někoho jiného, kdo se zástavou souhlasí. A je jedno, zda jde o rodinného příslušníka nebo jen dobrého přítele. Pokud je nemovitost, kterou chcete ručit, rozestavěná, musí být jen zapsaná v katastru nemovitostí.

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

Jestliže jste schopni zajistit, že družstevní byt přejde do vašeho osobního vlastnictví do 1–2 let, máte možnost sáhnout po předhypotečním úvěru. Je ale potřeba počítat s tím, že oproti klasické hypotéce budete platit vyšší úroky a bance musíte s žádostí o něj doložit stejné dokumenty jako při žádosti o klasickou hypotéku. Navíc musíte předložit potvrzení družstva, že bude byt do určité lhůty převeden do osobního vlastnictví. K předhypotečnímu úvěru se zpravidla zřizuje i navazující hypoteční úvěr.

Co je zpravidla nutné doložit, abyste získali hypotéku na družstevní byt

Doklad totožnosti (občanský průkaz, případně trvalý pobyt na území ČR pokud nejste občan ČR)

Potvrzení o výši příjmu (vystaví vám zaměstnavatel) nebo daňové přiznání

Smlouvu o nájmu družstevního bytu stávajícího družstevníka (od koho byt kupujete)

Smlouvu (nebo smlouvu o smlouvě budoucí) o převodu členských práv a povinností

List vlastnictví k nemovitosti, kterou budete pro hypotéku zastavovat

List vlastnictví k bytovému domu, kde se družstevní byt nachází (výpis z katastru nemovitostí)

Dále je potřeba mít cenový odhad nemovitosti. Ten ale nemusíte sami dokládat, vyřeší ho s vámi přímo odhadce banky.

I při koupi družstevního bytu buďte obezřetní

Před samotnou koupí si zjistěte všechny stanovy bytového družstva a zda správně hospodaří. Jestliže je družstvo zadlužené, stáváte se koupí podílu rovněž dlužníkem. To ale nemusí znamenat nic špatného – může se například jednat o půjčku z důvodu výkupu pozemků, nebo rekonstrukce výtahu či střechy. Proto se podrobně seznamte s hospodařením družstva, kde si byt pořizujete.