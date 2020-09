Kdo postaví nový blok Dukovan? Jihokorejská KHNP zůstává vážným zájemcem

Minulý týden zde jednal s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem a podepsal memoranda o porozumění s českými firmami I&C Energo, NUVIA, MICo a TES.

Če-hun Čung s Mílem podle KHNP diskutovali o korejském řešení pro Dukovany. "KHNP zůstává vážným zájemcem o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany," uvedla jihokorejská firma. O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dostupných informací aktuálně zajímá také ruský Rosatom, americký Westinghouse, francouzská EDF a čínská China General Nuclear Power. Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů mají nyní čtyři jaderné bloky, zprovozňované v letech 1985 až 1987.

KHNP uvedla, že navázala spolupráci s mnoha českými firmami v jaderném průmyslu, které plánuje zapojit do svého dodavatelského řetězce a nabídnout jim spolupráci na zahraničních projektech. Smyslem memorand podepsaných se společnostmi I&C Energo, NUVIA, MICo a TES je podle korejské firmy navázat partnerství ve výzkumu a rozvoji a v provozu a údržbě elektráren. KHNP také poukázala na svůj referenční projekt k Dukovanům, v srpnu spuštěný první reaktor elektrárny Barakah v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Podle dřívějších vyjádření společnosti ČEZ a zástupců státu by stavba nového dukovanského bloku měla začít v roce 2029 a trvat sedm let. Tendr na stavbu plánuje ČEZ vypsat ještě letos, pořadí uchazečů by státem většinově vlastněná firma chtěla mít na konci roku 2022. Z bezpečnostních důvodů podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vláda před výběrovým řízením žádného z uchazečů vyřazovat nebude.

Nový jaderný blok v Dukovanech by stát měl při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Stát by se měl na stavbě podílet 70 procenty. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v červenci potvrdil, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je zhruba šest miliard eur, tedy kolem 160 miliard korun.