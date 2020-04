Kdy a jak bude uvolňována karanténa? Svaz průmyslu chce od vlády jasný plán

"Firmy potřebují znát předem konkrétní data, kdy se budou otevírat jednotlivé provozy a služby. Vláda a další úřady musí vydat závazná hygienická pravidla pro fungování firem v době epidemie, která podniky budou moci převzít do svých vnitřních předpisů. Vláda by také měla zajistit dostatek ochranných prostředků," uvedl prezident svazu Jaroslav Hanák. Po Velikonocích už podle něj nastane vhodná doba pro alespoň částečné uvolňování těchto opatření a pro restart ekonomiky.

"Je dobře, že se vláda snaží podnikatelům pomoci. Ne vždy jsou ale opatření systematická či dořešená. Chceme, aby kroky na podporu firem a ekonomiky byly domyšlené do detailu a vyhlašovány včas," uvedl Hanák.

Svaz průmyslu a dopravy nechce opakování příkladu programu záruk Covid II, kdy nebyla do poslední chvíle známá finální podoba formulářů nutných k podání žádosti a jejich detailní parametry. "Stále také nemáme plně funkční program na podporu úvěrů pro velké firmy nad 250 zaměstnanců či podnikatelské subjekty v Praze," doplnil Špicar.

Svaz podle něj není nakloněn plošným opatřením pro firmy, byly by do nich totiž zařazeny i společnosti, kterým se daří z nejrůznějších důvodů lépe. "Přestože jsme na tom nyní jako průmysl velmi špatně, tak nikdo nepanikaří, nikdo nehází flintu do žita. Pomáhali jsme a pomáháme státu, když se ukázalo, že na spoustu věcí nebyl připraven. A zároveň také pomáháme sobě navzájem," uvedl Špicar. "Máme tady teď firmy, které mají mnoho zaměstnanců, ale málo práce, a zároveň tady máme firmy, které mají hodně práce a málo zaměstnanců. Ty si teď mohou pomoci a pomáhají si," dodal.

Viceprezident svazu Jan Rafaj ocenil, že vláda schválila program Antivirus pro kompenzaci mzdových nákladů - takzvaný kurzarbeit, který má sloužit pro to, aby si firmy mohly udržet své zaměstnance. "Nicméně propad ekonomiky bude takový, že počet nezaměstnaných bude v následujících měsících bezpochyby růst. Proto musíme zajistit, aby program byl funkční minimálně do podzimu letošního roku. Jen tak můžeme zajistit, že firmy podrží své zaměstnance i v očekávané recesi, která bude pokračovat," uvedl. Dodal, že podle svazu je program třeba rozšířit také o takzvané nepřetržité provozy, které nelze odstavit.

Vláda by podle svazu také měla nejpozději po Velikonocích otevřít hranice pro vybranou pracovní sílu. "Žádáme především o to, aby hranice oběma směry byly otevřeny pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, tak, aby specifičtí odborníci a lidé, kteří dělají nejrůznější servisy mohli proudit oběma směry. S tím, že my jako zaměstnavatelé jsme připraveni přijmout velmi přísná opatření, jak tím, že po vstupu budou v přísných karanténách, tak i tím, že mohou být opakovaně testováni, tak, aby se mohli zapojit do pracovního procesu," dodal Rafaj.