Petr Fiala věří v Česko mezi nejvyspělejšími zeměmi světa. Představil svou vizi

Fiala na akci představil svou střednědobou vizi. Podle premiéra by se Česko mělo do deseti let stát hlavní křižovatkou Evropy. "V dopravě, v energetice, v inovacích a v kultuře," vyjmenoval několik oblastí. "Věřím, že můžeme patřit mezi nejvyspělejší země světa," napsal na sociální síti X.

"Česko může opět patřit mezi nejvyspělejší země světa, pokud v následujících deseti letech dokáže naplno využít svoji geografickou polohu, ekonomický a lidský potenciál a stane se z ní opravdová hlavní křižovatka Evropy," citoval jeho další výrok Úřad vlády.

Mezi dalšími řečníky byl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, podle kterého je třeba myslet za čtyřleté funkční období vlády a dívat se i do zahraničí, pokud země nemá zůstat evropským skanzenem. Česko se musí zapojit do mezinárodní spolupráce pro dobudování evropské energetické, dopravní a další technické infrastruktury, podotkl.

Úkolem vlády podle Rafaje je, aby společně s ministerstvy průmyslu a dopravy vyjednal tuto spolupráci. "Rovněž považujeme za nezbytné akcelerovat schválení pobídkového balíčku pro již známe strategické investice v oblasti čipů, zelené mobility či eneregtiky," apeloval zástupce zaměstnavatelů.