Koronavirus nabourává plány. Češi mění termíny cest do Číny, nové letenky nekupují

Letecké spoje i přes šíření koronaviru fungují beze změn. Řada dopravců a prodejců letenek však od minulého týdne začala bezplatně nabízet možnost storna nebo změny rezervace u letenek do Číny. Týká se to i přímých linek z Česka.

Podle ředitelky oddělení letenek Student Agency Věry Janičinové už této možnosti řada zákazníků využila. "Většinou využívají možnosti změnit si termín svého letu," uvedla. Zároveň se snižuje zájem o cesty do Číny, a to zejména v posledním týdnu.

"Nové poptávky po letenkách do Číny s odletem v nejbližších dnech neevidujeme," uvedl ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Podle Janičinové se v lednu prodej letenek do Číny u Student Agency meziročně snížil asi o pětinu.

Prodejci upozorňují, že Čína je obecně mezi jejich zákazníky většinou na okraji zájmu. "Ročně si přes portál letenek od Student Agency zakoupí letenku do Číny několik tisíc lidí," uvedla Janičinová. Mnohem větší zájem je pravidelně o jiné destinace v jihovýchodní Asii, jako jsou Thajsko či Singapur. Do těchto míst pokračuje podle prodejců prodej bez výraznějších změn v zájmu lidí.

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně. V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188.000 cestujících v obou směrech.

Koronavirus se začal loni šířit z čínského Wu-chanu. Celosvětově je kolem 6000 případů onemocnění, většina v Číně. Nemoci podlehlo přes 130 lidí.