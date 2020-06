Letiště Praha ožívá. Ryanair v létě spustí nové linky do Košic a na Kypr

Na informaci upozornil server Zdopravy.cz. Ryanair bude během léta z Prahy létat do celkem 23 destinací. Před začátkem koronavirové krize Ryanair v Praze provozoval přes 30 linek.

Na Slovensko a Kypr bude Ryanair létat pravidelně dvakrát týdně. Vedle toho posílí i už dříve ohlášené linky na Mallorku (šestkrát týdně), dále do Malagy (pětkrát týdně), na Korfu (čtyřikrát týdně) a také na Rhodos a Zadar (u obou dvakrát týdně).

Ryanair tak bude během léta v Praze provozovat celkem 23 pravidelných linek. V současnosti je v provozu pět z nich, a to do Barcelony, Madridu, Londýna, Manchesteru a Říma. Další bude irský dopravce spouštět během července a srpna.

Po ohlášení nových linek Ryanairu tak přibylo do letošního letového řásu pražského letiště už pět nových linek. Do Londýna nově létají od čtvrtka ČSA, v létě pak spustí lety do Tirany a Varny maďarský Wizz Air. Vedle toho letečtí dopravci postupně obnovují i linky, které přerušili během koronavirové krize. Aktuálně tak má letiště potvrzeny lety do více než 70 destinací.