Lidé v Česku hodnotí svou materiální situaci pozitivněji než loni

Loni v červnu byly materiální životní podmínky dobré podle 47 procent domácností a špatné podle 13 procent. Podíl účastníků průzkumu, kteří je hodnotili jako ani dobré, ani špatné, se téměř nezměnil.

"Aktuální hodnocení je srovnatelné s tím, jež bylo zaznamenáno v červnu 2019, ale mírně zaostává za posledním předkoronavirovým výsledkem z ledna 2020," uvedli autoři průzkumu. Loni v lednu hodnotilo své materiální podmínky jako dobré 55 procent domácností, což bylo v průzkumech CVVM dosud nejvíc.

Změnu ve své materiální situaci letos nečeká 56 procent domácností v ČR, před rokem to bylo 46 procent. Zlepšení v letošním roce předpokládá 18 procent dotázaných, loni v červnu to bylo o pět procentních bodů méně. Naopak obrat k horšímu čeká 22 procent, což je o 15 procentních bodů méně než při předchozím průzkumu. "Očekávání jsou srovnatelná s těmi, které zaznamenalo šetření v lednu 2020," uvedlo CVVM.

Aktuální očekávání vývoje materiálních životních podmínek jsou tak podle CVVM poněkud horší, než bývala od poloviny roku 2015 do poloviny roku 2019. "Avšak s výjimkou loňského červnového propadu vyvolaného nástupem koronavirové krize zůstávají výrazně příznivější zejména oproti období let 2011 až 2013 a rokům 2008 a 2009, kdy česká ekonomika procházela krizí, jež se promítala do vysokých podílů tehdy očekávaného zhoršení materiálních životních podmínek domácností," dodali autoři průzkumu.

CVVM se mezi 29. květnem a 13. červnem dotazovalo téměř tisícovky lidí ve věku od 15 let.