Linky na roušky z Tchaj-wanu mají obsluhovat vězni. Spojení příjemného s užitečným, říká Havlíček

"Vězni si tak budou moct vydělat nějaké peníze - je to spojení příjemného s užitečným," řekl deníku ministr. Vězni roušky šili ve velkém už na jaře. Vězeňská služba by podle své mluvčí Petry Kučerové mohla využít jednu až dvě linky. Tchaj-wan jich Česku daruje pět. Zbylé by případně byly vysoutěženy. Podle Havlíčka o ně mají firmy zájem.

Zatím ale není úplně jasné, zda budou stroje vyrábět roušky nebo respirátory. V druhém případě by je nemohli obsluhovat vězni, protože výroba respirátorů je složitější a museli by ji dělat odborníci. Senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL) HN potvrdil, že si od Tchaj-wanu vyžádal přesnou specifikaci strojů.

O daru výrobních linek informovala tchajwanská média během návštěvy předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu na začátku září. Každá linka vyrobí 30 zdravotnických roušek a respirátorů za minutu, za týden je to tedy kolem milionu roušek nebo respirátorů.

Podle HN je nyní potřeba například vyřešit, kdo zaplatí celní poplatek, kdo se postará o převoz, následnou údržbu nebo kdo bude komunikovat s tchajwanskou stranou. "Tchajwanci jsou připraveni zúřadovat převod a to by teď měl někdo začít zařizovat. Ale to musí být někdo, kdo je v exekutivě, Senát takovou věc nemůže administrovat. Na můj vkus to jde docela pomalu," řekl HN Vystrčil. Havlíček ale naopak chce, aby o strojích rozhodl Senát.

Vystrčila za cestu na Tchaj-wan opakovaně kritizovali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO). Ostře se proti ní ohradila Čína, která Tchaj-wan považuje za svou vzbouřenou provincii. Zastání naopak Vystrčil nalezl u části opozice či u některých evropských zemí a USA.