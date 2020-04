MF navrhlo daňově zvýhodněné spoření na stáří pomocí investic

Účet dlouhodobých investic je majetkový účet, který má sloužit k vytváření úspor na stáří, jehož prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Návrh zákona je k dispozici na webu vlády.

"Účet tohoto typu je široce využíván v zemích s rozvinutými trhy a napomáhá k aktivnějšímu přístupu občanů o správu jejich úspor na stáří," uvedla náměstkyně ministryně pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková.

Zákon dále počítá se zavedením nového typu účastnického fondu s tzv. alternativním účastnickým fondem. Ten má být alternativou k již existujícím dynamickým fondům. U tohoto typu fondu mají být poplatky i investiční strategie volnější, aby mohly penzijní společnosti investovat dynamičtěji a nabídnout účastníkům v dlouhodobé perspektivě možné vyšší zhodnocení, ale za cenu vyššího rizika.

Zároveň MF navrhuje rozšířit podmínky pod emise dluhopisů do jednoho milionu eur (26,8 milionu Kč). V současnosti obsahují emisní podmínky pouze informace o dluhopisu a nově by měly obsahovat i údaje o emitentovi, aby měl investor možnost dostatečně posoudit rizikovost emitenta a celé emise. "Plnění těchto povinností bude podléhat dohledu České národní banky, která bude mít také možnost ukládat sankci," uvedlo MF.

Zákon by měl také regulovat reklamu na investiční nástroje. Dohlížet by na to měly krajské živnostenské úřady. Drobní investoři by pak měli nově při investicích do rizikovějších nástrojů podepisovat prohlášení, že pro ně není vhodné do nich investovat více než 10 procent hodnoty svých finančních aktiv.

"Bohatší investoři s finančními aktivy v hodnotě alespoň 2,5 milionu korun nebo roční příjmem nejméně jeden milion korun ale budou moci podepsat prohlášení, že se považují za majetné investory, a toto opatření se na ně vztahovat nebude," uvedla Dupáková.

Zákon souvisí s koncepcí rozvoje kapitálového trhu v ČR na roky 2019 až 2023, o které MF informovalo loni v březnu. Cílem je přinést českým domácnostem další možnost zhodnocování úspor, podnikům alternativu k bankovnímu financování a pražské burze vyšší objemy obchodů.

Kromě opatření nastavených koncepcí zákon počítá s rozšířením těch, kteří budou moci nabízet klasické státní dluhopisy. Podle současné úpravy je může prodávat pouze Česká národní banka, která je však nabízí pouze prostřednictvím aukce. Podle nového zákona by je měly nabízet také ostatní subjekty oprávněné k prodeji cenných papírů.

V zákoně o doplňkovém penzijním spoření pak MF navrhlo zvýšit přechod mezi transformovanými fondy a účastnickými fondy.