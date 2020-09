Místní příslušnost by exekutorovi přinesla šest milionů, tvrdí analýza. Komora oponuje

Změny v exekucích by podle analýzy ekonoma Lukáše Kovandy snížily motivaci exekutorů a zhoršily platební morálku dlužníků, což by dopadlo na ekonomiku soukromého sektoru i na udržitelnost veřejných financí. Naopak Exekutorská komora místní příslušnost podporuje. Tvrdí, že by odstranila z exekucí tvrdý byznys a exekutoři by se díky tomu mohli soustředit na podstatu své práce. Předpokládá se podle komory snížení administrativní zátěže, a tím pádem zlevnění řízení.

Loni bylo v Česku podle údajů Exekutorské komory zahájeno 507.000 exekučních řízení. Vládní návrh na zavedení povinné zálohy na náklady exekuce by podle Kovandovy analýzy zvýšilo jistou část příjmu exekutorů se v souhrnu o 1,4 miliardy korun za rok. Spolu se zavedením místní příslušnosti, jak prosazuje část poslanců v čele s Piráty, by podle rozboru získal každý exekutor šest milionů Kč ročně.

Vládní návrh změn v exekucích komora kritizuje jako nepřehledný a matoucí pro účastníky řízení i jako složitý pro exekutory a soudy. Domnívá se, že schválení novely by exekuce prodloužilo a dlužníci by nakonec zaplatili více. Naopak vláda se postavila proti poslaneckému návrhu na zavedení teritoriality exekutorů, mohla by podle ní celkově ohrozit vymáhání pohledávek.

Martin Maisner z představenstva České advokátní komory poukázal na to, že věřitel si nyní exekutora vybírá podle předchozích zkušeností, efektivity vymáhání a kvality poskytovaných služeb. "Zavedení teritoriality toto právo oprávněného vylučuje, čímž by zanikla soutěž mezi exekutory, kteří by ztratili jakoukoli motivaci k efektivnějšímu vymáhání," míní.

Podle Marka Ambrože z České spořitelny by věřitelé byli v případě zavedení místní příslušnosti spolupracovat i s exekutory, s nimiž ji v minulosti rozvázali, protože nebyli spokojeni s výsledky jejich práce.