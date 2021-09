Mnohem více zaměstnavatelů bude nabírat než propouštět

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 16 procent zaměstnavatelů, naopak šest procent očekává snižování jejich počtu. Na 77 procent oslovených firem uvedlo, že během čtvrtého čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus deset procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus sedm procent.

"Většina sektorů plánuje v závěru roku nabírat podobně vysokým tempem, jako tomu bylo v roce 2018. Aktuálně je rekordní počet neobsazených pracovních míst v historii. Pandemie ale zmrazila trh práce a ten se oživuje jen velmi pomalu. Lidé nechtějí dobrovolně měnit zaměstnání a jít do nejistoty," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Najít větší množství dělníků nebo skladníků je podle ní podobně náročné, jako nábor programátorů. Složitý je nadále nábor zaměstnanců s technickým vzděláním všech úrovní od řemeslníků po strojní a IT inženýry. Extrémně náročné je pro zaměstnavatele nalákat zpět zaměstnance do gastronomie, ubytování a osobních služeb. Ti si většinou našli uplatnění v jiných oborech a z obavy z dalších vln pandemie se nechtějí vrátit do oborů, které byly v pandemii uzavřené, dodala.

Nejsilnější náborové prostředí hlásí zpracovatelský průmysl, který je zároveň největším českým zaměstnavatelem. V tomto sektoru je čistý index 22 procent. Zaměstnavatelé ve stavebnictví hlásí vysoký optimismus s indexem plus 18 procent a ubytování a stravování plus 13 procent.

Nejsilnější náborové plány hlásí velké organizace nad 250 zaměstnanců s indexem plus 21 procent. Střední organizace s 50 až 250 zaměstnanci vykazují index plus devět procent, malé organizace plus osm procent a mikro organizace plus tři procenta.

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech jsou optimističtí, nejvíce pak v Praze s indexem plus 17 procent. Index na Moravě a ve Slezsku stejně jako v Čechách dosahuje plus sedmi procent.

Zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvyšovat počet zaměstnanců, pouze ve dvou nikoliv. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány posílily ve 31 ze 43 zemí, oslabily v deseti a zůstaly beze změny ve dvou. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy pandemie covid-19 byla intenzivní v téměř celém světě, zaměstnavatelé ve všech 43 zemích a oblastech hlásí růst trhu práce.

Nejsilnější trh práce očekávají v příštím čtvrtletí zaměstnavatelé ve Spojených státech, Indii, Kanadě, Nizozemsku, Mexiku a Francii, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Jižní Afrika, Singapur, Chorvatsko a Argentina.