Nouzový stav v ČR: Vláda rozhodnutím zastavila cestovní ruch, tvrdí asociace hotelů

"Cestovní ruch se (před dvěma dny) téměř zastavil, teď je třeba konstatovat, že se zastavil zcela - a to jak domácí, tak příjezdový - na příští měsíc, ne-li déle," řekl Stárek.

Asociace by si přála mít informace dříve, než až po vyhlášení zákazů. "Dotazů a variant je mnoho. Nestačí například říct, že restaurace bude večer zavřená, ale jestli například bude moci nabízet jídla formou room servisu," dodal.

Již dříve zaměstnavatelé odhadovali, že v méně přísném režimu by mohlo být v ohrožení 40.000 pracovních míst. To se ale podle Stárka vztahovalo pouze na příjezdový cestovní ruch, nyní budou dopady nejspíš větší.

Vláda od pátečních 06:00 zakázala vstup veřejnosti na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Od pátku bude také mezi 20:00 a 06:00 zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb. Od pátečních 06:00 musí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech.