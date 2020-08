Novým šéfem Škoda Auto se stal Thomas Schäfer. Podle Povšíka je "králíkem z klobouku"

Padesátiletý Schäfer nastoupil do vrcholového managementu Volkswagenu v roce 2012. Od roku 2015 je generálním ředitelem jihoafrického zastoupení s působností i pro celý subsaharský africký region. Je také prezidentem Africké asociace výrobců automobilů (AAAM). V posledních dnech se jako o možném Maierově nástupci spekulovalo mimo jiné o Martinu Jahnovi, který v těchto dnech skončil jako výkonný viceprezident pro prodej a marketing jednoho z společných podniků skupiny Volkswagen v Číně.

Thomas Schäfer is taking over as Chairman of the Board at #SKODA AUTO with immediate effect, succeeding Bernhard Maier who spent almost 5 years at the helm. Since 2015, Thomas Schäfer has served as Chairman & MD of @VWGroup South Africa. More info ➡️ https://t.co/PIceloDZNE pic.twitter.com/uaLc9d4zFK