O příspěvek požádal milion OSVČ. Bonus pro dohodáře je mnoho povyku pro nic, tvrdí asociace

Vyplývá to z informací, které zveřejnila na twitteru. O příspěvek bylo možné požádat do pátku 7. srpna.

🔸 AKTUÁLNÍ data ke kompenzačnímu bonusu 🔸



✔Zpracované žádosti od společníků malých s. r. o.:

bonusové období 1⃣ ▫ 39 125

bonusové období 2⃣ ▫ 40 379



✔Zpracované žádosti od žadatelů OSVČ:

bonusové období 1⃣ ▫ 536 697

bonusové období 2⃣ ▫ 382 266 pic.twitter.com/LDaigHsgJw — Finanční správa ČR (@financnisprava) August 10, 2020

OSVČ i společníci malých firem mohli do pátku žádat o příspěvek už jen za druhé období od 1. května do 8. června. Žádosti v prvním období od 12. března do 30. dubna finanční správa přijímala do 29. června. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Od pátku zpracovává správa také žádosti o příspěvek zaměstnancům pracujících na dohodu, kteří byli postižení dopady pandemie koronaviru. Dosud přijala 802 žádostí a vyplatila 8,5 milionu korun. Pracovníci na dohodu mohou žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění.

🔹 AKTUÁLNÍ data ke kompenzačnímu bonusu pro osoby vykonávající činnost na základě dohody 🔹



💸 K dnešnímu dni bylo přikázáno vyplatit 8 477 600 Kč.



✔Zpracované žádosti:

bonusové období 1⃣ ▫ 305

bonusové období 2⃣ ▫ 287 pic.twitter.com/cvUIdtrTA4 — Finanční správa ČR (@financnisprava) August 10, 2020

Pracovníci na dohodu mohou žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění. Žádost je možné podat na finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně. Termín pro podání žádostí je 30. listopad.

Správa zároveň v pátek při zahájení zpracování žádostí upozornila, že vyřizování žádostí nebude tak rychlé, jako tomu bylo v případě osob samostatně výdělečně činných a společníků malých s. r. o. "Důvodem je skutečnost, že zákon stanovuje řadu podmínek pro splnění nároku na výplatu bonusu, které musí pracovníci finančních úřadů důkladně prověřit," uvedla správa.

Vyplácení příspěvku dnes kritizovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) s tím, že na příspěvek dosáhne minimum lidí. "Náklady na vytvoření, zpracování novely, celý legislativní proces včetně průchodu Poslaneckou sněmovnou jsou tak mnohonásobně vyšší než potenciální peníze, které se mají dostat mezi lidi," uvedla asociace.

MF uvádí, že nárok na podporu by mohlo mít až má 116.000 lidí. "Zdaleka ne všech se ale bude týkat tento kompenzační bonus - podle expertního odhadu to bude řádově maximálně pár tisíc," uvedla asociace. Ta dále upozornila, že bonus se týká jen dohod o pracovní činnosti nad 3000 Kč, kterých je menšina. Bonus se podle AMSP také nebude týkat dohod o provedení práce, protože těch je drtivá většina do 10.000 korun měsíčně, a jsou tak vyloučeny z pojištění.