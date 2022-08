O2 arena si při vysokých cenách energií nedokáže představit pořádání dalších akcí

Robert Schaffer, generální ředitel společnosti Bestsport, která O2 arenu a O2 universum provozuje, ČTK řekl, že náklady na vytápění a elektřinu stojí měsíčně deset miliónů korun. Očekává kvůli rostoucím cenám zdražování vstupenek.

Cena za dodávky tepla vzrostla halám přibližně o 30 procent a podle Schaffera se měsíční účet za teplo v první polovině roku pohyboval okolo dvou milionů korun. "K tomu musíme připočítat náklady na elektrickou energii, která se pohybuje okolo osmi milionů korun měsíčně," dodal.

Společnost má aktuálně nakoupené ceny energií z dřívějšího období za nižší ceny. Fixace skončí ke konci roku. "Pokud bude cena za megawatthodinu stát 1000 eur, jak jsme viděli na začátku tohoto týdne, tedy pětadvacetkrát více než to bylo v roce 2020, tak si nedovedu jakékoli pořádání, ať už kulturních nebo sportovních akcí, představit," uvedl Schaffer.

Pronájem prostor O2 areny a O2 universa se skládá z pronájmu budovy a služeb. Pronájem se podle Schaffera nezdražil, ale do cen služeb se promítají vyšší ceny za energie, za úklid, ochranku a další položky nutné pro provoz haly. "Celková cena za naše prostory tak pro pořadatele roste," řekl Schaffer. Předpokládá, že se kvůli tomu budou pořadatelé snažit růst promítnout do vyšších cen vstupenek, a to minimálně o výši inflace, která byla v červenci 17,5 procenta. "A je otázkou, zda budou fanoušci ochotni do budoucna zvýšené vstupné hradit," upozornil Schaffer.

Na mistrovství Evropy basketbalistů, které startuje tento týden, lístky stojí od 490 do 1490 korun. Koncert skupiny Mirai je v nabídce za 590 až 690 Kč a show Bena Cristovaa za 990 až 2590 korun.

Z plánovaných akcí byla zrušena Aréna hvězd, což podle haly nesouvisí se zvýšením cen energií nebo služeb v O2 areně. Jiné akce zatím promotéři kvůli rostoucím cenám služeb neruší. Schaffer uvedl, že aktuální stav donutil společnost u akcí plánovaných s velkým časovým předstihem mít ve smlouvách inflační doložku. "To dříve nebylo," dodal.

O2 arenu a O2 universum provozuje firma Bestsport, která je plně vlastněna společností Prague Entertainment Group B.V. ze skupiny PPF. Největší česká hala O2 arena má kapacitou 18.000 diváků a byla otevřena v roce 2004. V září 2019 bylo otevřeno nové multifunkční a kongresové centrum O2 universum, které disponuje až 39 sály různých velikostí.