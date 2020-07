Obrat e-shopů v ČR se zvýšil na 83 miliard, nejvíc se daří prodeji elektroniky

Vyplynulo to z analýzy Shoptet. "Ve statistikách vycházíme z našeho zhruba polovičního podílu na trhu co do počtu e-shopů. Ten držíme díky přibližně 21.500 e-shopů na naší platformě, které v letošním roce dosáhnou obratu zhruba 28 miliard korun," uvedl ke statistice Miroslav Uďan ze Shoptetu.

Po elektronice měl druhý největší podíl na celkovém obratu e-schopů v prvním pololetí podle Shoptetu prodej potřeb pro dům a zahradu (18 procent), následoval prodej oblečení a dalšího módního zboží (13 procent).

Nejrychleji rostoucí kategorií v e-shopech bylo ale jídlo a pití, jejichž obrat se meziročně zvýšil o 120 procent. O 60 procent se pak meziročně zvýšil u on-line prodeje drogerie. Za tím stojí především opatření zavedená proti šíření koronaviru, odůvodnil nárůst obratu uvedených kategorií Uďan.

Vzhledem ke koronavirové situaci podle něj ještě výrazněji meziročně stouply obraty specifických podkategorií zboží jako dezinfekce, ochranných pomůcek nebo šicích strojů. U prodejů dezinfekce letošní pololetní obrat překonal ten loňský o 3200 procent, u rukavic a ochranných pomůcek o 2400 procent a u šicích strojů o 1900 procent. Více se prodávaly také domácí pekárny, u nichž se obrat meziročně zvýšil o 800 procent.

Průměrná objednávka na internetu v letošním pololetí podle dat Shoptetu činila 2117 korun, o rok dříve byla o 241 korun nižší.