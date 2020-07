OKD postupně přerušuje těžbu, chystá zajištění odstávky

"Dnešním dnem se pracoviště začínají připravovat na dlouhodobé přerušení provozu," řekl ČTK ředitel provozu OKD David Hájek. Dodal, že se dnes ještě v jedné z důlních chodeb pracuje, je ji třeba zabezpečit. "Podobné činnosti se týkají také ražení chodeb, čímž se rovněž tato pracoviště uvedou do bezpečného stavu. Fáze přechodu z úplné těžby do fáze úplného zastavení těžby trvá několik směn. Každopádně v sobotu by už na dolech neměla probíhat žádná těžba, ani žádné ražení, ani vybavování nebo likvidace porubů," řekl Hájek.

Opatření neznamená, že by v dolech nebyli žádní zaměstnanci. I v době odstávky se na každém z dolů bude pohybovat zhruba 200 lidí. Podle předsedkyně představenstva OKD Vandy Staňkové musí na pracovištích zůstat lidé, kteří se starají o bezpečnost dolu.

"První týden se tam objeví trochu více lidí, aby připravili tu odstávku celého systému, pak tam bude čtyři týdny vždycky těch 200 lidí a poslední šestý týden tam zase přijde o něco více lidí, aby připravili ty doly na znovunavrácení do provozu," uvedla Staňková.

Krajská hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že kontroloři z hygienické stanice jsou na dolech každý týden a prověřují hygieniky nařízená opatření. "Samozřejmě, že tam lidé budou, ten důl nemůžeme úplně zastavit. Tam se musí větrat, čerpat důlní vody," uvedla Svrčinová.

Přerušení provozu se týká dolů ČSM-Jih, ČSM-Sever a ČSA a je nadále platné i pro Důl Darkov. V něm byla těžba kvůli vyššímu počtu nakažených zaměstnanců ukončena již 22. května.

Zaměstnanci, na které se bude vztahovat přerušení provozu, a tudíž bude tzv. překážka na straně zaměstnavatele, budou pobírat plnou průměrnou mzdu. V ohniscích obou dolů je evidováno přes 850 nakažených. Podle hygieniků je průběh nemoci většinou bezpříznakový nebo mírný. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že uzavření OKD kvůli koronaviru zklidní situaci, ale stát by to nenařídil. Riziko pro obyvatele regionu není podle něj výrazné.