Paušální daň schválena. Budou ji moci platit živnostníci s příjmem do 800 tisíc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Živnostníci s ročním příjmem do 800.000 korun budou moci od 1. ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň. Na dnešním jednání to schválila vláda. Pro příští rok by měla činit 5740 korun měsíčně. Paušální daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Fungovat bude na dobrovolné bázi.