Plošný odklad splátek úvěrů? Poskytovatelé s návrhem nesouhlasí

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v neděli uvedla, že navrhne vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Banky na návrh reagovaly vyjádřením, že několikaměsíční odložení splátek hypoték a úvěrů kvůli koronaviru už umožňují. Šéf České spořitelny Tomáš Salomon řekl, že plošný odklad nemá smysl.

"Je složité nyní analyzovat dlouhodobé ekonomické dopady plošného moratoria splácení úvěrů. Můžeme pouze vycházet z našich zkušeností, které indikují vysoká rizika spojená se zamrznutím aktivity v celých hospodářských odvětvích, což by mohlo mít v dlouhodobém hledisku ještě negativnější dopady než pandemie. Nepovažujeme návrh plošného moratoria za ekonomicky efektivní," uvedl Salomon.

Chystané půlroční moratorium na splátky úvěrů může zdevastovat trh, firmy i zaměstnance, řekla ČTK ředitelka společnosti Bondster.com Jana Mücková. Pandemie podle ní nepostihla všechny sektory, a tedy všechny dlužníky stejně. Obchody s potravinami mají neobvyklé tržby, rovněž drogerie a lékárny jsou na tom aktuálně jinak než například majitelé restaurací, je potřeba v tomto rozlišovat, dodala.

Některým členům České leasingové a finanční asociace by mohlo šestiměsíční moratorium způsobit zásadní problém, doplnil její prezident Jaroslav Krutilek. Financující společnosti si podle něj samy splácejí své úvěry, nemálo z nich přitom tyto úvěry čerpá u zahraničních bank, na které se české moratorium nebude vztahovat. Vzniklá krize by omezila další financování spotřebitelů a firem, což je v dnešní situaci nežádoucí, podotkl.

"Plošný odklad splácení všech úvěrů není tím správným řešením, a ne všichni se do problémů dostanou. Do problému by se paradoxně mohli dostat kvůli splátkovým a úrokovým prázdninám ti, kteří neumí s kreditními kartami správně pracovat, a to je morální hazard," míní spolumajitel společnosti Twisto Lukáš Janoušek. Twisto funguje na principu odložené platby pro nákupy na internetu a mobilní aplikace s platební kartou na principu kreditní karty.