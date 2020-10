Podzimní Flora Olomouc se navzdory epidemii vydařila, návštěvníci zavítali na jinou planetu

Hlavním tématem podzimní Flory Olomouc byla Zdravá rostlina.

Přehlídka se podle pořadatelů nesla v poklidné, pohodové a bezpečné atmosféře. Provázela ji však přísná hygienická opatření. "Letošní výstava čítá zhruba 45 procent loňské návštěvnosti. I přesto, že se jedná o pokles návštěvnosti v souvislosti s covid-19, na atmosféře výstavy se tato skutečnost nepodepsala. Nálada návštěvníků i jejich ohlasy na expozice byly velice pozitivní," uvedla ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Podzimní výstava Flora Olomouc ukázala podle pořadatelů to nejlepší, co se v daném roce urodilo, sklidilo a případně i zpracovalo. Zdraví rostliny a plodu se prolnulo do celé hlavní expozice, jejíž autorkou byla floristka Pavlína Švecová. Dominantou hlavního pavilonu byl strom života zahalený do barev podzimního listí a plodů.

Návštěvníky čekala také experimentální expozice Z jiného světa, která pestrobarevnými rostlinami, tajemnou atmosférou a vesmírnou hudbou zavedla návštěvníky na jinou planetu. "Návštěvníci se mohli pokochat také výstavou podzimních hub, expozicí Zemská výstava starých odrůd a další expozicí Českého zahrádkářského svazu," uvedla mluvčí výstaviště Pavlína Hamouzová. Součástí Flory byl i tradiční festival gastronomie a nápojů Olima a zahradnické trhy.

Výstava byla otevřena ve čtvrtek a skončila dnes. Pracovníci Výstaviště Flora dohlíželi po celou dobu, aby lidé při vstupu do pavilonů měli roušky, a kontrolovali i počty návštěvníků. Jarní Flora byla letos kvůli pandemii koronaviru zrušena, stalo se tak poprvé za 60 let existence výstavy. Letní etapu Flora Olomouc si v srpnu nenechalo ujít 15.000 lidí. Počet návštěvníků byl zhruba o 5000 nižší než loni v létě, avšak předčil očekávání vedení výstaviště.