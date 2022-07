Posílení dolaru vůči euru by mohlo podle exportérů vývoz z Evropské unie

"Obecně je posílení dolaru výhodou pro Evropu, protože čím silnější dolar, tím je větší šance, že se něco prodá," uvedl Daněk. Evropské zboží by se mělo stát v dolarových oblastech konkurenceschopnější, a pokud se bude evropským exportérům více dařit na americkém trhu, bude to mít podle něj pozitivní vliv i na české firmy. Připomněl, že český export je asi z třetiny závislý na odbytu do Německa a asi z 80 procent na odbytu do zemí Evropské unie.

Silný dolar však bude znamenat další zdražení surovin, což se podle Daňka projeví v růstu inflace. "Bohužel se to velmi negativně projeví v bilanci zahraničního obchodu, která propadá každý měsíc," řekl Daněk. V květnu skončil zahraniční obchod schodkem 23,3 miliardy korun, což byl meziročně o 26,4 miliardy horší výsledek.

Jednotná evropská měna euro se ve středu poprvé od prosince 2002 propadla pod paritu s americkým dolarem a krátce se prodávala za méně než jeden dolar. Později se vrátila zpět nad paritu. K poklesu kurzu eura podle analytiků přispívají obavy z recese v eurozóně a také předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve zvyšování základních úrokových sazeb.

Posilování dolaru na světových trzích není podle českých analytiků dobrou zprávou pro českou ekonomiku, protože dále zdražuje suroviny a nutí centrální banku bránit oslabování koruny. "Dočkáme se zvýšených nákladů na energie a další komodity. Například přes pokles cen ropy by se kvůli nepříznivému kurzu mohly opět začít brzy zvedat ceny paliv," uvedl v úterý analytik XTB Jiří Tyleček.